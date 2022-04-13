Samanyolu Haber /Gündem / Kalın: Bu savaşın etkileri on yıllar sürecek /13 Nisan 2022 20:51

Kalın: Bu savaşın etkileri on yıllar sürecek

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşla ilgili bir paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Yeni bir soğuk savaş dönemine girdik. Bu savaşın etkileri on yıllar sürecek" ifadelerini kullandı."

SHABER3.COM

Rusya ile Ukrayna arasındaki krizin derinleşme eiğiliminde olduğunu belirten Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, dünyanın yeni bir soğuk savaş dönemine girdiğini ifade etti.

"ETKİLERİ ON YILLAR SÜRECEK"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili açıklamada bulundu.

Kalın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ukrayna krizi derinleşerek devam ediyor. Karşılıklı hatalar, yeni güç dengesi arayışları ve kısa vadeli çıkar hesapları, orta-uzun vadede büyük stratejik kayıplara ve insani dramlara neden olacak. Yeni bir soğuk savaş dönemine girdik. Bu savaşın etkileri on yıllar sürecek" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE DENGELİ TUTUMUNU KORUYACAK"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, açıklamasının devamında, "Gıda ve enerji güvenliğinden, jeopolitik dinamiklere ve bölgesel ittifaklara kadar her alanda yeni dengeler kurulacak. Türkiye bu kritik süreçte barış, istikrar, güvenlik ve adaleti tesis etmek için dengeli tutumunu koruyacak ve çok yönlü girişimlerini sürdürecek" ifadelerini kullandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kalın: Bu savaşın etkileri on yıllar sürecek Sonraki Haber >>

Holding patronu Ali Osman Akat'a kokain operasyonu

Holding patronu Ali Osman Akat'a kokain operasyonu

Furkan Vakfı gönüllülerine polis vahşeti

Furkan Vakfı gönüllülerine polis vahşeti

Bisiklet yolunda yürüyen vatandaş kazaya neden oldu

Bisiklet yolunda yürüyen vatandaş kazaya neden oldu

Sürücüsüz gidebilen otomobile polis ceza kesmek isterse bakın neler olur?

Sürücüsüz gidebilen otomobile polis ceza kesmek isterse bakın neler olur?

Samanyoluhaber'e destek olun...

Samanyoluhaber'e destek olun...

Ünlü Times Meydanı'nda panik

Ünlü Times Meydanı'nda panik

37 dil bilip 24'ünü akıcı konuşan halı yıkamacının beyni incelendi: Şaşırtan sonuç

37 dil bilip 24'ünü akıcı konuşan halı yıkamacının beyni incelendi: Şaşırtan sonuç

Erdoğan'ın bu videosu AKP'lilere izletildi, işte ortaya çıkan çarpıcı sonuç

Erdoğan'ın bu videosu AKP'lilere izletildi, işte ortaya çıkan çarpıcı sonuç

Pakistan, sokaklarda

Pakistan, sokaklarda

Polisten motokuryeye: "Beynine sıkarım"

Polisten motokuryeye:
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:11:19