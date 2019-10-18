Kamboçya’da gözaltına alınan Karaca’nın eşinden çağrı: Eşimi bize getirin

Kamboçya’daki Türk Büyükelçiliği’nin verdiği sahte bilgi ve belgelerle gözaltına alınan ve Türkiye’ye iade edilmesi riski bulunan Hizmet Hareketi gönüllüsü Osman Karaca’nın eşi, Twitter üzerinden tüm dünyaya çağrı yaptı: “Eşimi bize getirin. Gerçekten çaresiziz.”

14 Ekim’de Kamboçya’nın başkenti Pnom Penh’te gözaltına alınan Osman Karaca’nın eşi Grace Lalrinmawii Karaca Twitter hesabı üzerinden Türkçe, İngilizce ve İspanyolca paylaşımlarla eşinin salıverilmesi için kampanya başlattı.

KARACA: YAŞAMINDAN ENDİŞELİYİM, KORKUYORUM

Meksika vatandaşı olan Grace Lalrinmawii Karaca, eşinin gözaltına alınmasının üzerinden 4 gün geçtiğini belirterek, “Onun için endişeliyim ve korkuyorum. Yaşamından endişeliyim” dedi.

Karaca, Meksika Dışişleri Bakanlığı, Vietnam’daki Meksika Büyükelçiliği, Kamboçya’daki Meksika fahri konsolosluğu ve Meksika İnsan Hakları Dairesi ile temasa geçtiklerini ve yardım istediklerini belirtti.













KAMBOÇYA İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA GÖTÜRÜLDÜ

Eşinin gözaltına alınmasına şahit olan Osman Karaca’nın bir arkadaşının kendisine ilettiklerini anlatan Grace Lalrinmawii Karaca, eşinin bankadaki bir işlemi sırasında 8 polis tarafından gözaltına alındığını ifade etti.





Grace Lalrinmawii Karaca, “Polisler, direnmeleri halinde kendisini zor kullanarak ve sürükleyerek götüreceklerini söylemişler. Yanındaki arkadaşı araçla polislerin arkasından gitmiş ancak polisler engellemiş. Polislerden birisi, Karaca’yı Kamboçya İçişleri Bakanlığı’na götürdüklerini söylemiş.” dedi.













HİÇKİMSEYLE GÖRÜŞTÜRÜLMÜYOR, YASAL HAKLARI VERİLMİYOR





Karaca, “Herkesten, Kamboçya ve Meksika Hükümeti’nden kocamı bulmama yardım etmelerini talep ediyorum. Onu bize getirin. Gerçekten çaresiziz.” dedi.





Eşinin Kamboçya’daki bir üniversitede eğitim danışmanlığı işine kabul edildiğini ve Kasım ayında Kamboçya’ya taşınmayı düşündüklerini ifade eden Karaca, “Kamboçya Hükümeti onu bütün yasal ve güvenlik haklarından mahrum olarak gözaltında tutuyor. Hiç kimseyle görüştürmüyor” ifadelerini kullandı.





OSMAN KARACA’NIN GÖZALTINA ALINMASI





Kamboçya’daki Türk Büyükelçiliği, Meksika vatandaşı olan Karaca’nın Meksika vatandaşı olmadığı ve geçerli bir seyahat belgesi olmadığına ilişkin Kamboçya Hükümeti’ne bilgi vermişti. Osman Karaca bunun üzerine 14 Ekim’de başkent Pnom Penh’te terörle mücadele polisleri tarafından gözaltına alınmıştı.





Türk Büyükelçiliği’nin yalanını Vietnam’da bulunan ve Kamboçya makamları nezdinde akredite Meksika’nın Vietnam Büyükelçiliği ortaya çıkarmıştı.









Karaca’nın gözaltından salıverilmesi ve iadesinin önüne geçmek için Vietnam’daki Meksika Büyükelçiliği 15 Ekim’de bir yazı yazarak Karaca’nın Meksika vatandaşı olduğunu belirtti ve pasaportunun bir kopyasını da yazıya eklemişti.