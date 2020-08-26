Samanyolu Haber /Dünya / Kampüs eğitimi felaket oldu: Bir haftada 531 yeni vaka /26 Ağustos 2020 11:08

Kampüs eğitimi felaket oldu: Bir haftada 531 yeni vaka

ABD'de 19 Ağustos'ta yüz yüze eğitime başlayan Alabama Üniversitesi, 500'ün üzerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası açıkladı.

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ABD'nin Alabama Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, üniversitede kampüs içi eğitimin başladığı 19 Ağustos'tan bu yana, öğrenci, öğretim görevlisi ve bazı memurlardan oluşan toplam 531 kişinin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıktığı bilgisi paylaşıldı.

Okul yönetimi, söz konusu rakamın sadece okulun yüz yüze eğitime başladığı ilk hafta içinde görülen vakaları kapsadığının altı çizildi.

Eyaletin en kalabalık eğitim kurumu olan Alabama Üniversitesi'nin 3 ayrı kampüsünde 38 binden fazla öğrenci bulunuyor.

ABD'de daha önce de kampüs içi eğitime başlayan Kuzey Karolina ve Notre Dame üniversitelerinde de Kovid-19 vakalarının öğrenciler arasında hızla arttığı görülmüş, iki üniversite de çevrimiçi eğitime geri dönme kararı almak zorunda kalmıştı.
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