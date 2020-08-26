Kriz düşündüğümüzden uzun sürecek

Amerikan Merkez Bankası'nın (Fed) üyelerinden Richmond Fed'in Başkanı Thomas Barkin, ekonomideki gerilemenin düşündüklerinden daha uzun süreceğini söyledi.





Barkin, York County, S.C. Bölgesel Ticaret Odası'nın internet üzerinden düzenlediği sanal seminerde konuştu.





"ABD merkez bankasının politika gösterge faizi çerçevesinde, sıfırın şimdilerde durulacak doğru yer olduğunu düşünüyorum. Var gücümüzle çalışmalıyız." diyen Barkin, çok fazla belirsizlik olduğuna işaret etti.





"DÜŞÜNDÜĞÜMÜZDEN DAHA UZUN BİR AŞAĞI HAREKET OLACAK"





Belirsizliklerin krizden çıkış süresini uzattığını kaydeden Barkin, "Piyasalar Fed'in ekonomiye yardım taahhüdüne ilişkin mesajı aldı. Bu bizim düşündüğümüzden daha uzun bir aşağı hareket olacak." dedi.





Barkin, Almanya'nın krizi nasıl yönettiğine dair örnekler vererek, "İnsanlara güven ve açıklık verebilmek için önce bu virüsü kontrol altına almamız gerek." şeklinde konuştu.





Barkin'in bu yıl Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantılarında oy hakkı bulunmuyor.