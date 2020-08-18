Samanyolu Haber /Ekonomi / Döviz kurundaki kriz sanayiyi de vurdu /18 Ağustos 2020 14:24

Döviz kurundaki kriz sanayiyi de vurdu

Doların hemen tüm para birimleri karşısında değer kaybetmesine rağmen TL karşısındaki tırmanışı, ekonomik göstergeleri alt üst ederken, kur krizinin olumsuz etkisi sanayide de hissedildi.

SHABER3.COM

Döviz kurundaki artışın sanayi üzerindeki tahripkar etkisini irdelediği yazısında, Yeniçağ Gazetesi yazarı ve ekonomist Esfender Korkmaz, "Kur sanayimizi de vurdu" başlıklı yazısında, kurun artmasıyla ihracatın artmadığını ve kapasite kullanım oranının düştüğünü hatırlattı.

Diğer ülkelerden farklı olarak Türkiye'de böylesi bir tablo çıkmasının iki nedeni olduğunu ifade eden Korkmaz, "Birisi, üretimde ithal aramalı ve hammadde girdi oranı yüksektir. Yani üretim dışa bağımlıdır. Kur artınca ithal girdi fiyatı da artıyor. İkincisi, Türkiye de yatırım için hukuki ve demokratik altyapı yoktur. İthalat pahalı da olsa kimse içeride ikame yatırımı yapmıyor. 2016 yılından beri  değer kaybeden TL,  Başkanlık sisteminin uyum sorunu ile birleşince imalat sanayinde kapasite kullanım oranı da düşmeye başladı" yorumunu yaptı.

"TL'nin değer kaybetmesine paralel olarak imalat sanayinde toplam kapasite kullanım oranı ve aynı zamanda ara malları ve hammadde üretiminde kapasite kullanım oranlarının düştüğünü görüyoruz. Oysaki ithalat pahalı olduğu için tersine aramalı ve hammadde kapasite kullanım oranının artması gerekirdi" tespitinde bulunan Korkmaz'ın yazısının satır başları şöyle:

"Bu süreç aynı zamanda Türkiye'nin erken sanayileşme sürecini hızlandırdı.

Erken sanayisizleşme sanayi sektörünün GSYH payının azalması değildir. Azalma süreci yapısal dönüşümdür. Bu dönüşüm iktisadi gelişme sürecinde hizmetler sektörünün daha hızlı büyümesinden ileri gelir.

Türkiye'de de hizmetler sektörünün GSYH'da payı arttı. Sanayi sektörünün payı azaldı. Ancak bu düşüş teknoloji gelişmeden ve Türkiye iktisadi gelişmesini tamamlamadan ortaya  çıktı. Bu nedenle Türkiye erken sanayisizleşme sürecine girdi.

Söz gelimi; Avrupa'da sanayisizleşme var ve fakat GSYH artıyor. Demek ki Avrupa da ekonomik bünye değişiyor. Bazı gelişmekte olan ülkelerde ve bizde ise sanayileşme tamamlanmadan erken sanayisizleşme başladı.

Bizde 2001 krizi ve IMF ile yaptığı stand-by düzenlemesi ile uygulamaya konulan güçlü ekonomi programı ile erken sanayisizleşme dönemi başladı. Program; bankacılık sektörünün yeniden yapılanması, mali disiplin, özelleştirme üstüne inşa edilmişti. Reel sektör ve özellikle sanayi sektörünün teşviki ve geliştirilmesi için bir satır bile yoktu. 

AKP iktidarı önce 2001 IMF güçlü ekonomiye geçiş programını daha sıkı uyguladı. Sonraları   sanayileşmenin önünü açan planlamayı rafa kaldırdı. 2009 öncesi düşük kur yüksek faiz çoğu  sanayiciyi de spekülatör yaptı. Teşvikler sanayi sektörü yerine konut sektörüne aktarıldı. Sanayisizleşme bağıra bağıra geldi."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Döviz kurundaki kriz sanayiyi de vurdu Sonraki Haber >>

MotoGP'de büyük kaza

MotoGP'de büyük kaza

Yunanistan'da bir geri itme vakası daha

Yunanistan'da bir geri itme vakası daha

‘Kanlı bir süreç’ demekle neyi kastediyorsunuz

‘Kanlı bir süreç’ demekle neyi kastediyorsunuz

"3 tane dedin yaptım, ne olur bana yardım edin!"

Erdoğan'ı darbe ile değil, seçimle devireceğim

Erdoğan'ı darbe ile değil, seçimle devireceğim

3 gündür denizin ortasında yapayalnız!

3 gündür denizin ortasında yapayalnız!

Ünlü bisikletçi köprüden aşağı uçtu!

Ünlü bisikletçi köprüden aşağı uçtu!

'Diğerlerini destekleyen yandaş olmuyor mu?'

'Diğerlerini destekleyen yandaş olmuyor mu?'

400 kiloluk halteri kaldırırken dizlerini kırdı

400 kiloluk halteri kaldırırken dizlerini kırdı

Valilik önünde kendini ateşe verdi!

Valilik önünde kendini ateşe verdi!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:44:24