Samanyolu Haber /Politika / Hepsini tek tek daire içine aldı! /18 Ağustos 2020 14:30

Hepsini tek tek daire içine aldı!

Damadı Kayseri'de rüşvet çetesi kuran yandaş yazar Mehmet Metiner, Saray'a yaranmak için bu defa Abdullah Gül ve arkadaşlarını hedef aldı.

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Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) eski milletvekili Mehmet Metiner, şahsi Twitter hesabında AKP lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ihanet etmekle suçladığı isimleri tek tek işaretledi. 

11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi lideri Ali Babacan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, AKP Kurucular Kurulu Üyesi Abdülkadir Aksu ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yer aldığı bir fotoğrafı paylaşan Metiner Aksu haricindeki isimleri "hain" diye itham etti.

Aksu’nun AKP’de siyasete devam ettiğini belirten Metiner, “Bu karedekilerden geriye Abdülkadir Aksu kaldı. En tepeye taşıdıkların ihanetine uğramak ne acıdır.” ifadelerini kullandı.

Metiner'in hakaret ettiği isimler şu ana kadar herhangi beyanda bulunmadı.

KAYSERİ'DE RÜŞVET ÇETESİ

Metiner'in damadı ile Kanal 7'de cuma sohbetleri yayınlanan Necmettin Nursaçan'ın oğlunun Kayseri'de Hizmet Hareketi'ne mensup işadamlarını tehdit ederek rüşvet aldığı ortaya çıkmıştı. 

Rüşvet çetesinde hâkim, savcı, Emniyet müdürü ve AKP'li isimlerin olduğu belirtiliyor.

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