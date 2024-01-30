Kanada Türkiye'ye silah ihracatı ambargosunu kaldırdı

Kanada hükümeti, Türkiye’ye satış yapmak isteyen savunma sanayi firmalarına yönelik 2020'den bu yana uyguladığı ihracat kısıtlamalarını kaldırdığını bildirdi.







Hükümetin resmi internet sitesinden ihracatçı firmalara yapılan açıklamada, sınırlamaların artık yürürlükte olmadığı belirtildi.





Açıklamada, 16 Nisan 2020'de Türkiye'ye savunma sanayi ile ilgili belli kalemlerin ihraç edilmesine yönelik başvurulara reddetme politikası uygulanmaya başlandığı hatırlatılarak, "Bu bildirimin tarihi itibarıyla muhtemel ret politikası artık yürürlükte değildir" ifadesi kullanıldı.





Mühimmat listesi de dahil olmak üzere ihracatçı gruplarca Türkiye'ye yapılacak ihracat ve komisyonculuk izni başvurularının, artık Kanada'nın risk değerlendirme çerçevesi kapsamında vaka bazında inceleneceğine dikkat çekildi.





Açıklamada, uluslararası alandaki benzer ihracat izinlerindeki standart ifadelere de yer verilerek, üçüncü ülkelere satış durumunda güvence istenmesi ve insan hakları hukukuna ilişkin bazı atıflar da yer aldı.





Kanada hükümeti 27 Eylül 2020'de başlayan ve 44 gün süren İkinci Dağlık Karabağ Savaşı'nda Ermenistan mevzilerine karşı kullanılan Türk insansız hava araçlarında Kanada teknolojisi kullanıldığını belirterek, Ekim 2020’de Türkiye’ye yönelik savunma sanayi ihracatına ambargo koymuştu. Kanada hükümeti ilk ambargosunu, Türkiye'nin 2019'da Suriye'ye yönelik askeri harekatına yanıt olarak başlatmış ancak Haziran 2020'de bu kararından geri adım atmıştı.