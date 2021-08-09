Samanyolu Haber /Dünya / Kanada yönetiminden ABD sınırını yeniden açma kararı /09 Ağustos 2021 21:58

Kanada yönetiminden ABD sınırını yeniden açma kararı

Kanada yönetiminin, iki doz aşısını yaptırmış ABD vatandaşları ve ABD'de ikamet ve çalışma olanağı sağlayan Yeşilkart sahiplerine sınırlarını yeniden açtı.

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Amerika'nın Sesi internet sitesinde yer alan habere göre Kanada, iki doz aşısını yaptırmış ABD vatandaşları ve ABD'de ikamet ve çalışma olanağı sağlayan Yeşilkart sahiplerine sınırlarını yeniden açtı. Buna göre iki doz aşısını olanlar, turistik ziyaretler ya da iş seyahatleri için ABD’den Kanada’ya geçebilecek. Ancak ABD, henüz Kanada vatandaşlarına yönelik seyahat kısıtlamasını kaldırmadı.

9 Ağustos tarihinden itibaren iki doz aşısını yaptırmış olan ABD vatandaşları ya da Yeşilkart sahipleri, Kanada ve ABD arasındaki sınır kapılarından geçiş yapabilecek. Ancak bu kişilerin iki doz aşı olduklarını gösterir belge ya da son üç gün içerisinde yaptırdıkları COVID-19 negatif test sonucunu ibraz etmeleri gerekecek.

Kanadalı yetkililer, aşı ve test sonucu kontrolları nedeniyle sınırda bekleme sürelerinin normalden daha uzun olabileceği konusunda uyarıda bulundu.

İki ülke arasındaki sınır geçişleri, Corona virüsü salgını nedeniyle 2020 yılı Mart ayından bu yana yapılmıyordu.

ABD yönetimi son yaptığı açıklamada Kanada’dan ABD’ye girişlerin benzer şekilde 21 Ağustos’a kadar kapalı kalmaya devam edeceğini bildirmişti.

Biden yönetiminin sadece Kanadalılar değil, kısa bir süre içerisinde tam olarak aşılanmamış yabancıları ülkeye almamak konusunda bir hazırlık yaptığı biliniyor.
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