Kanal İstanbul ihalesine giranlara uyarı: kim girerse ağır bedeller ödeyecektir

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Meclis'teki Grup Toplantısı'na katıldı. İktidarın İstanbul'a yapmayı planladığı Kanal İstanbul projesine yönelik büyükelçiliklere de yazı yazdığını ifade eden Kılıçdaroğlu, "Kanal İstanbul ihalesine kim girerse ağır bedeller ödeyecektir" dedi.





Kılıçdaroğlu'nun açıklamaların öne çıkan şöyle oldu;





AKADEMİK KADROLARA DA ÇAĞRIDA BULUNUYORUM: Milletvekili arkadaşlarım Türkiye'nin bütün illeri ve ilçelerine gidiyorlar, vatandaşların sorunlarını dinliyorlar, sonra ben gidiyorum, sonra yeniden arkadaşlarımız gidiyor. Bir hareketin arkasını bırakmıyoruz. Vatandaş kendisini çok yalnız hissediyor, derdini anlatacak kişiler arıyor, çözüm bekliyor. Gittiğimiz her yerde çözümün adresinin CHP olduğunu arkadaşlarımız anlatıyorlar. Arkadaşlarımızın düzenledikleri raporlar bir akademik çalışma boyutundadır. Bu raporların mutlaka değerlendirilmesi lazım. Buradan akademik kadrolara da çağrıda bulunuyorum. Arzu ederlerse CHP vekilleri her bir il itibariyle düzenledikleri raporları kendilerine ulaştırabiliriz.





BEŞLİ ÇETEYE GELİNCE DÜNYANIN PARASINI VERİYORSUN: Devletin saygınlığını koruyacağız. Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yok, bütün sorunlarını çözme vaadinde bulunan ve samimi olan CHP'yi dinleyeceksiniz. Devlet yönetiminde siyasal iktidarın samimi olması lazım. Kuraklık var mıydı vardı, ziraat odası başkanları bağırıyorlardı. Üretim düşüklüğü oldular, bunun üzerine karar çıkardılar. Para ödenmedi, neden ödenmedi? Beşli çeteye gelince dünyanın parasını veriyorsun, üreticiye gelince para yok. Sonuna kadar takip edeceğiz.





MİLLET SİYASİ TASARRUFU YAPACAK, AMPULÜ SÖNDÜREREK BU İŞİ BİTİRECEK: Çiftçinin nefes alacak hali kalmadı. Çiftçi kardeşlerime sesleneyim: Sorunlarınızı çözeceğiz. İktidar olduğumuzda ilk bir hafta içinde aldığın kredilerin faizlerini sileceğiz. Çiftçi bilimsel olarak çalışmalarını sürdürecek. Orman yangınlarından sonra fidan dikimi başladı. Fidan dikimini daha çok köylü kadınlar yapıyor. Bu kadınlar vahidi fiyat deniyor. Sigorta primini Orman Genel Müdürlüğü ödemeli. Balıkçıların sorunlarıyla da ilgilendik. 7 ilden raporlar gelecek. Varolan iktidarın en temel sorunu halkın iktidara güven duymaması. Arka arka zam yağmaya başladı. Bu millet siyasi tasarrufu yapacak, ampulü söndürerek bu işi bitirecek. Az kaldı.





BÜYÜKELÇİLİKLERE YAZI YAZDIM: Ülkemizi seviyoruz, İstanbul'un talan edilmesini istemiyoruz. Yabancıların da talana ortak olmasını istemiyoruz. Sadece bizim iş insanlarımıza değil, büyükelçiliklere de yazı yazdım. "Eğer Kanal İstanbul'a sizin ülkelerinizden bir şirket, kişi ya da müteahhit girer, İstanbul'u talan ederse o da ağır bedeller ödeyecektir" dedim. Diyorlar ki, 'Bizi niye yabancılara şikayet ediyorsun?' anlamıyorlar. Ülkenin menfaatini korumak, gözbebeğimiz İstanbul'u korumak ne zamandan beri yabancılara ihbar oldu? Bunu söyleyenler bizim milliyetçiliğimizi asla sorgulayamazlar. Bu Cumhur İttifakı'nın en temel sorunu ne? En temel sorunu şu; birisi diyor ki ben milliyetçiyim, öteki diyor ki ben her türlü milliyetçliği ayaklar altına aldım. Bunlar koalisyon kurmuşlar. Hiç kimse merak etmesin bu ülkenin çıkarlarını, İstanbul'un talan edilmesine asla izin vermeyeceğiz. Kanal İstanbul ihalesine kim girerse ağır bedeller ödeyecektir.





İSTANBUL SÖZLEŞMESİ'NİN İLK BİR HAFTA İÇERİSİNDE İMZALAYACAĞIZ: Kadınlara bir hak filan vermiyoruz. Kadınların hakkını kadınlara teslim edeceğiz. İstanbul Sözleşmesi'nin ilk bir hafta içerisinde imzalayacağız ve Resmi Gazete'de yayımlanacak. Kadınlar, bu kardeşiniz sizin haklarınızı sonuna kadar savunacak, hiç endişe etmeyin. Kesinlikle cezalarda en ufak bir indirim olmayacak. Bu konuda özel yetkili mahkemeler kurulacak. Ev içi şiddet olursa, olay karakola intikal ederse, eğitilmiş ekipler olacak. Hem kadına hem aileye sosyal güvence sağlayacağız Aile destekleri sigortası 1971'den beri uygulanmıyor. Kadının da çocuğun da ailesinin de yüzde yüz sosyal güvenliğini sağlayacağız. Bundan da herkesin emin olmasını istiyorum. Sağ elin verdiğini sol elin görmediği bir düzeni inşa edeceğiz.