Samanyolu Haber /Gündem / Kanal İstanbul'a onay veren Profesör Belediyeden gönderildi /26 Aralık 2019 12:07

Kanal İstanbul'a onay veren Profesör Belediyeden gönderildi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, ‘Kanal İstanbul’ projesi ÇED raporuna daha önce sunduğu olumlu görüşünü değiştirmeyen, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Prof. Dr. Fuat Alarçin’i görevden aldı.

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‘Kanal İstanbul’ projesi ilgili siyasi tartışmalar sürerken, konunun yansımaları İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bürokrasisini de etkiledi.

Edinilen bilgiye göre, ‘Kanal İstanbul’ projesi ile ilgili olarak hazırlanan ÇED raporuna önceki yönetim zamanında olumlu görüş bildiren Prof. Dr. Fuat Alarçin’in, yeni yönetim zamanında görüşünü değiştirmesi istendi.

Yeni yönetimin hazırladığı rapora imza atmayan Prof. Dr.  Alarçin’e, “Sizinle çalışamayacağız” dendi. Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyesi olan Prof. Dr. Alarçin, yıl sonuna kadar izne ayrıldı.

İddiaları doğruladı

‘Kanal İstanbul’ projesi nedeniyle görevden alındığı öne sürülen Prof. Dr. Alarçin, iddiaları doğrularken, daha fazla açıklama yapabilmek için üniversitesinden izin alması gerektiğini söyledi.

2.5 ay sonra görevden aldı

İBB’nin yeni yönetiminin, eylül ayında görev süresi dolan Prof. Dr. Alarçin’in, görev süresinin bir yıl uzatılması için Yıldız Teknik Üniversitesi’ne yazı yazdığı da belirtildi. Ancak İBB, görev süresinin bir yıl uzatılmasını istediği Prof. Dr. Alarçin’i, ‘Kanal İstanbul’ konusundaki görüşünü değiştirmediği için 2.5 ay sonra görevden aldı.

Ayşen Erdinçler’i atadı

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı’na Prof. Dr. Fuat Alarçin’in yerine, Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri öğretim üyesi Prof. Dr. Ayşen Erdinçler’i atadı.

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