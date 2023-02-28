Samanyolu Haber /Gündem / Kanser hastası kızı için çadır isteyen yurttaşa AFAD'dan skandal yanıt /28 Şubat 2023 01:57

Kanser hastası kızı için çadır isteyen yurttaşa AFAD'dan skandal yanıt

Deprem bölgesinde kalan bir yurttaş, kanser hastası kızı için AFAD'dan çadır istediğini ve alamadığını açıklarken; devletin hiç bir yardımının kendilerine ulaşmadığını söyledi.

Kanser hastası kızı için çadır isteyen yurttaşa AFAD'dan skandal yanıt

Gazeteci Fırat Fıstık, deprem bölgesinde devletin yardımlarının kendilerine ulaşmadığını anlatan bir depremzedenin videosunu paylaştı.

Depremzede videoda şunları söyledi: "Çadır istedik. Yüzde 80 kanser hastası kızım var, raporu gösterdik. Bize dediler AFAD'a gidin. AFAD'a gittik. Bilgisayarda oturmuş bir adam, oturduk. Kaymakam yok, yetkili yok. Bana dedi ki: Kayıt yaptık, biz sizi arayacağız. Ben telefonda da yazdırırdım. Millet muhtarla yatıyor, muhtarla kalkıyor. Muhtar artık dilenci gibi. Biz devletten bir şey almadık. 40 kilometre gittim AFAD'a, diyor 'Git ben seni ararım'. Arabam yok diyorum, bana bir yerde bulursun. Nereden bulacağım? Mazot yok, mazot bulsam araba yok. İstemiyorum, istemiyorum arkadaş."
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