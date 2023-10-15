Kanun Hükmüne yeni sansür: Bahanesi de şaka gibi

Türkiye’de sosyal ölüme terk edilen yüzbinlerce KHK’lının çektiği çileyi anlatan Kanun Hükmü filmi, Kültür Bakanlığı’nın baskıları sonucu festivalden çıkarılamayınca festival iptal edilmişti.





Film üzerindeki baskılar devam ediyor. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin ardından Kanun Hükmü isimli film, Ankara Film Festivali’ne de başvurdu.









Festival jürisinin, filmin izleme linkini açılmadığı gerekçesiyle Kanun Hükmü’nü festival dışı bıraktığı ortaya çıktı.





Festivali düzenleyen Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Demirkol, Kanun Hükmü isimli filminin festivale alınmamasına gerekçe olarak teknik ve takvim sorunlarını ileri sürüdü.





Demirkol, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kanun Hükmü’nü izlemek için kendilerine ulaştırılan şifrenin geçerli olmadığını ve bunu ilgilere e-mail yoluyla ilettiklerini belirtti.





İrfan Demirkol, festival jürisinin ön değerlendirmeleri yaptığı 5 Ekim tarihine kadar şifrenin kendilerine ulaştırılmadığını iddia etti. Filmin festival dışı kaldığı 6 Ekim tarihinde yönetmen Nejla Demirci’nin kendisini arayarak, “Şimdi ne olacak?” dediğini aktardı. Demirkol, “Film ön elemeyi geçmiş, finale katılmış ve ardından festivalden çıkarılmış değil. izleme linki erişime kapalı olduğu için jüri filmi değerlendirememiştir. Bu nasıl sansür olabilir” dedi.





YÖNETMEN DEMİRCİ’DEN TEPKİ

Demirkol’un açıklamasına sosyal medya üzerinden cevap veren Kanun Hükmü’nün yönetmeni Nejla Demirci, Demirkol’un filmin festivalden çıkarılmasını teknik ve takvim sorunlarıyla açıkladığına işaret ederek, “Beni de merkeze aldığı suçlama yöneltiyor, haksız ve temelsiz eleştirilere uğruyoruz diyor. Benim de ancak takipçisi olduğum itirazlardan bahsediyor. Sert bir üslupla kızmak yerine neden böyle bir durum oluştu? soruna yanıt aramak daha anlamlıdır” dedi.





YAZIK DEĞİL Mİ ?

Altın Portakal Film Festivali’nden filmin çıkarılmasıyla başlayan sürecin konunun sadece bir filmin meselesi olmaktan çıktığına işaret eden Demirci, “Böyle dönemler teknik mazeretleri pek kaldırmıyor. Ayrıca mazeret yaratıcılığı engelliyor. Daha tedirgin edici olanı ise mazeretlerin bahane olarak kullanılma eğilimidir. Ankara Film Festivali onlarca yılın birikimine sahip. Yazık değil mi bu birikimi yok sayarak teknik mazeretler sıralamasına başvurmak. Bana ulaşmak isteseniz ulaşırdınız. İletişim hatam olabilir, çoğun tek başıma üstlendiğim temposu yüksek sıkıntılı günler yaşadım. Ama en esas üzüntüm iletişim sorunun bir nimet işlevi görmüş olabileceği endişesidir.”