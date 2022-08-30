"Kaos ve çatışma körüklenirse..."

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, yaptığı televizyon konuşmasında, ülkedeki siyasi ve güvenlik durumunu eleştirerek görevini yeni bir isme "barışçıl şekilde devredebileceğini" söyledi."Eğer kaos ve çatışma körüklenmeye devam edilirse ahlaki ve vatani görevimi yerine getirerek Anayasa'nın 81'inci maddesine göre koltuğumu boşaltabilirim" diyen Kazımi, Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr yanlılarıyla hükümet güçleri arasında yaşanan silahlı çatışmalara dair sorumluların ortaya çıkarılması için inceleme komisyonu kurduklarını belirtti.Irak Anayasası'nın 81'inci maddesine göre, başbakanın herhangi bir nedenle görevini bırakması durumunda bu görevi de cumhurbaşkanı üstleniyor. Cumhurbaşkanının daha sonra en geç 15 gün içerisinde yeni bir isme hükümeti kurma görevi vermesi gerekiyor.