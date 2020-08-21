SAMANYOLUHABER- “Sayın Cumhurbaşkanımızın çevresinde 10 kişi falan vardır. Kapının önüne süt şişesi gibi konulmayı bekliyorlar. Bunlar çok da etkili değiller.” diyen Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi Bülent Arınç, 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Erdoğan'ın karşısına geçerek vahim bir hata yaptığını iddia etti.





Habertürk'te Mehmet Akif Ersoy'un sorularını cevaplandıran Arınç, Gelecek Partisi'ni kuran Ahmet Davutoğlu'nun "Ben davayı bırakmadım, davayı AKP bıraktı." sözlerini yorumladı.





Arınç, "Türkiye parti kurmaktan kolay bir şey yok. 30 kişi ile parti kurarsınız. Turşu kurmaktan daha kolay. Ama biz iktidar olmak için kurduk partiyi." dedi.





"EKONOMİYE GİRMEYELİM ŞİMDİ"





"Şimdi ekonomi ne durumda?" sorusuna mukabil Arınç'ın, "Onlara girmeyelim. Konuşacağımız çok daha önemli şeyler var." cevabını vermesi dikkati çekti.







Olağanüstü Hâl (OHÂL) döneminde Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile on binlerce kişinin mağdur edildiğini belirten Arınç, "Bir ceza hukukçusu olarak OHÂL kalktı. Komisyon inceliyor, fakat mahkeme gibi karar veremiyor. Adamın Zaman gazetesi ile aboneliği varmış, bilmem ne sendikasına üyeymiş. Bunları incelemelerini de bitiremediler, yargı sürecine de sıra gelmedi." dedi.





ARINÇ: AĞAÇ KÖKÜ YESİN" DEDİ ISPARTA İL BAŞKANI, BUNLAR YANLIŞ!





"Ne yiyip, içecek bu insanlar." diyen Arınç, "Evli-barklı, çocuklu insan beraat etmişse niye sokaklarda limon satsın. Isparta il başkanı 'ağaç kökü yesin' vs. dedi, bunlar yanlış şeyler. Sosyal medyada çok kasıtlı kişiler var. Ben samimi olanların yanındayım. Kimsenin kalbini yarıp bakamayız. Allah bize adaleti emrediyor. Yasalar da bunu emrediyor. Hâkimlerin, savcıların kendi kanaatleriyle bu işi çözmesi lazım." ifadelerini kullandı.







18 bin lira maaş aldığı YİK üyeliğine yönelik eleştirilere cevap veren Arınç, "Anladık ki bu işlerden ölünceye kadar kurtuluş yok. Bunu bakkal da, yerine göre aile reisi de yapıyor. İnce işlerdir bunlar, sırtında bir şey taşıyacaksın, yere düşürmeyeceksin. Çok güzel bir iştir bu." diye konuştu.

