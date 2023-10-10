Kara para akladığı iddia edilen Dilan Polat'ın güzellik merkezine silahlı saldırı!

İstanbul Ataşehir’de dün gece saat 04.00 sıralarında iddiaya göre, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından Dilan Polat’a ait güzellik merkezine silahla ateş açıldı.







Cumhuriyet'in haberine göre işyerinin dış cephesine çok sayıda kurşun isabet etti. Bazı camların kırıldığı ve kırılan camların siyah bir kaplamayla kapatıldığı görüldü.





Olay sonrası yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde hareketliliğin olduğu ve olay yerindeki polis ekiplerinin çalışması görülüyor.





Polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri arıyor.



