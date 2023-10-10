Samanyolu Haber /Gündem / Kara para akladığı iddia edilen Dilan Polat'ın güzellik merkezine silahlı saldırı! /10 Ekim 2023 16:49

Kara para akladığı iddia edilen Dilan Polat'ın güzellik merkezine silahlı saldırı!

İstanbul Ataşehir'de kara para aklama iddialarıyla gündemde olan Dilan Polat’a ait güzellik merkezine kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce gece saatlerinde silahla ateş açıldı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda işyerinin dış cephesine ve camlarına kurşun isabet etti.

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İstanbul Ataşehir’de dün gece saat 04.00 sıralarında iddiaya göre, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından Dilan Polat’a ait güzellik merkezine silahla ateş açıldı.

Cumhuriyet'in haberine göre işyerinin dış cephesine çok sayıda kurşun isabet etti. Bazı camların kırıldığı ve kırılan camların siyah bir kaplamayla kapatıldığı görüldü.

Olay sonrası yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde hareketliliğin olduğu ve olay yerindeki polis ekiplerinin çalışması görülüyor.

Polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri arıyor. 

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