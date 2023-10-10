Hamas-İsrail çatışmalarında son durum: Ölü sayısı tırmanıyor!

Dünya, Ortadoğu'daki sıcak gelişmeleri yakından takip ediyor.





Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail hücum botlarından kentin sahil kesimlerine onlarca roket atıldı.







Akdeniz kentlerinden Gazze Şeridi'nde, İsrail savaş uçaklarının gece boyu aralıksız hava saldırıları sürerken, bu kez şehrin orta kesimleri ve Han Yunus kenti sahil kesimlerindeki yerleşim yerleri denizden atılan roketlerin hedefi oldu.





15:58 : İSRAİL ÖLÜ SAYISINI AÇIKLADI

İsrail'in ABD Büyükelçiliği, binden fazla İsraillinin öldüğünü açıkladı.





Büyükelçiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "bin 8'den fazla kişi öldü. 3 bin 400'den fazla kişi yaralandı. 4 bin 969'dan fazla roket fırlatıldı. Kadınlar ve çocuklar kaçırıldı" bilgisi yer aldı.





İsrail hükümeti, henüz toplam ölü ya da yaralı sayısına ilişkin belge yayımlamadı.





15.34 : HAMAS'TAN İSLAM DÜNYASINA ÇAĞRI



İslam dünyasına çağrıda bulunan Hamas, “Kudüs’e, Mescid-i Aksa'ya ve Gazze'ye destek amacıyla tüm İslam dünyasını Cuma günü genel seferberliğe çağırıyoruz. Cuma günü bir olma gününüzdür. Tüm İslam camiasını büyük kalabalıklar halinde Filistin'e doğru yürümeye davet ediyoruz” açıklamasında bulundu.





15.12 : BATI ŞERİA'DA ÇATIŞMA

Çok sayıda çatışmanın yaşandığı Batı Şeria'da, Filistinliler ve İsrail askerleri arasında sıcak çatışma yaşandı.







Batı Şeria'nın, El Halil kentine giren İsrail askerleri, Filistinlilerin direnişi ile karşılaştı.







14.55 : FHKC: 'BEŞ ÜLKENİN TEHDİDİ, BOŞ BİR SÖMÜRGECİ KİBİRDİR'

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi, Batı liderlerinin (ABD, Fransa, İngiltere, Almanya, İtalya) İsrail'in "kendini savunmasına" yardım edeceklerini açıklamasına yanıt verdi. FHKC tarafından yapılan açıklamada "Beş ülkenin tehdidi, boş bir sömürgeci kibirdir" ifadesinde bulundu.





Batı'lı liderlerin toplantısına ilişkin FHKC, Filistinlilerin meşru müdafaa amacıyla gerçekleştirdiği her eylemi şeytanlaştırma politikalarının bir uzantısını temsil ediyor" dedi.





FHKC ayrıca, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:





"Saldırgan güçler, halkımıza karşı gerçekleştirilen vahşi siyonist katliamları desteklemekte ısrar ederek, hatta siyasi örtüyle, ilan edilen askeri destekle ve düşmanca pozisyonlarla katılarak her kapıyı kapatıyor. Tarih, bu tehditlere ve sömürgeci kibire boyun eğmenin kesin bir ölüm reçetesi ve aşağılanmaya, köleliğe ve imhaya giden bir yol olduğunu her zaman kanıtlamıştır. Biz, Filistin halkının özgürlüklerinden ve meşru haklarından taviz vermeyeceğiz"





13.41 : HAMAS: 'İSRAİL'İN SOYKIRIM HAZIRLIĞI'



Hamas Sözcüsü Husam Badran, Rus haber ajansı Sputnik'e "Gazze Şeridi'ni terk etmeyeceklerini ve savaşmaya devam edeceklerini" açıkladı.







İsrail'in, Filistinlilere yönelik "Gazze Şeridi'ni terk edin" çağrısına ilişkin "Bu bir soykırım hazırlığıdır" değerlendirmesinde bulunan Badran, dünyanın bu çağrıya kulak verip İsrail ile mücadele etmesi gerek yorumu yaptı.





13.05 : İSRAİL SALDIRILARINDA EN AZ 770 FİLİSTİNLİ ÖLDÜ



Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail'in hava saldırılarında en az 770 Filistinlinin öldüğünü ve 4 bin kişinin yaralandığını açıkladı.





Bakanlık, "Aksa tufanı" operasyonun başladığı cumartesi gününden bu yana Batı Şeria'da en az 18 kişinin daha öldüğünü ve 100 kişinin de yaralandığını söyledi.





12.47 : İSRAİL'DE SİREN SESLERİ

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nden yaklaşık 40 km (25 mil) uzaklıktaki güney İsrail kenti Beerşeba'da sirenlerin çalındığını ve olası bir füze saldırısına karşı uyarıda bulunulduğunu açıkladı.





12.09 : ÖLDÜRÜLEN GAZETECİLERE CENAZE TÖRENİ



İsrail hava saldırılarında öldürülen Filistinli gazeteciler için cenaze töreni düzenlendi.





Filistin Dışişleri Bakanlığı, günün erken saatlerinde haber takibi yaparken İsrail hava saldırısı sonucu öldürülen gazeteciler Muhammed Subh ve Saeed Al-Taweel için cenaze töreni düzenlendiğini açıkladı.





Açıklamada "İsrail saldırısında şu ana kadar altı gazeteci şehit oldu ve iki gazeteci de kayıp" denildi.





12.06 : GAZZE ŞERİDİ’NDEKİ MÜLTECİ KAMPI VURULDU

Gazze Şeridi’ndeki mülteci kampları da İsrail hava saldırılarının hedefi oldu. Binlerce Filistinlinin yaşadığı Maghazi Mülteci Kampı’na yönelik saldırıda bir bina yıkılırken, çevredeki binalarda da hasar meydana geldi. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada bina ve çevresinin saldırı anında boş olduğu ifade edildi.





Deyr El Balah, Han Yunus ve Refah kentlerinde birçok evin hedef alınması sonucu büyük yıkım meydana geldi. İsrail saldırıları ayrıca kamu binaları, yollar, elektrik ve telekomünikasyon hatlarında da büyük hasara yol açtı.





11.21 : BEYAZ SARAY'DAN İSRAİL AÇIKLAMASI



Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin sahaya asker gönderme gibi bir niyetlerinin olmadığını belirtti.





İsrail'e yapılacak yardımın ilk kısmının yolda olduğunu ifade eden Kirby, "İsrail'in düşmanlarının şu anki durumdan istifade etmeye çalışmamaları için önümüzdeki günlerde daha fazla yardım duyuracağız" şeklinde konuştu.





11.09 : HAMAS ÜST DÜZEY LİDERİNDEN REHİNE AÇIKLAMASI

Hamas'ın üst düzey liderlerinden Ali Barakeh, İsrailli rehinelerin durumu hakkında açıklamada bulundu. Barakeh, "tutulan onlarca rehine, İsrail'de ve yurtdışında tutuklu bulunan Filistinlilerin serbest bırakılmasını sağlamak için kullanacak" ifadesinde bulundu ve İsrail ordusuna ilişkin "kağıttan kaplan" benzetmesinde bulundu.





Barakeh, Gazze'deki az sayıda üst düzey militanın İsrail'e yapılacak saldırıdan haberdar olduğunu ve grubun en yakın müttefiklerinin bile zamanlama konusunda önceden bilgilendirilmediğini söyledi.





10.50 : İSRAİL'DEN AÇIKLAMA: '200'DEN FAZLA HEDEF VURDUK'



İsrail Savunma Kuvvetlerinden (IDF) yapılan açıklamada, İsrail ordusuna ait onlarca savaş uçağının gece boyunca Gazze kentindeki Rimal Mahallesi ve Han Yunus şehrindeki 200'den fazla hedefe saldırı gerçekleştirdiği duyuruldu.







Han Yunus'ta askeri altyapı ve silah deposunun hedef alındığı belirtildi. Vurulan yerlerin arasında bir caminin içindeki silah deposunun bulunduğu aktarıldı.





10.23 : YÜZDEN FAZLA İSRAİL ASKERİ ESİR



İsrail Ordu Radyosu'na göre, 100'den fazla İsrail askeri, Hamas tarafından esir alınarak Gazze'ye götürüldü.





İsrail'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Gilad Erdan ise esir tutulan asker sayısının "100 ila 150 arasında" olduğunun tahmin edildiğini aktardı.





09.56 : "SON 24 SAATTE SIZMA OLMADI"

İsrail Savunma Kuvvetleri'nin baş sözcüsü Tuğamiral Daniel Hagari ise Hamas’ın cumartesi sabahı sınırdaki çitilerin bazı kısımlarını havaya uçurmasının ardından ordunun Gazze sınırında kontrolü yeniden sağladığını ifade etti.





Hagari, "Son günde tel örgüden tek bir terörist bile içeri girmedi" dedi.





06.20 : 700'DEN FAZLA FİLİSTİNLİ ÖLDÜ

İsrail, kuşatma altına aldığı Gazze Şeridi'ne bombalar yağdırdı. İsrail, Gazze Şeridi'nde 700'den fazla Filistinlinin ölümüne neden oldu.





Hamas'ın, İsrail'in güneyindeki birçok kasabaya düzenledikleri saldırılarda ise 900'den fazla İsrailli öldü.





04.17: GAZZE ŞERİDİ KARANLIĞA GÖMÜLDÜ

İsrail ve Hamas arasındaki saldırılar devam ederken, İsrail’in düzenlediği bombardıman nedeniyle Gazze Şeridi’nin büyük bölümü karanlığa gömüldü.





Saldırılarda Gazze Şeridi’ndeki elektrik altyapısı büyük hasar alırken, halk elektrik ihtiyacını jeneratörler ile sağlamaya çalışıyor.







Öte yandan, İsrail de Hamas’ın saldırıların ardından Gazze Şeridi’ne sağlanan elektrik akışını kesmişti.





02.35: İSRAİL’DE HALK MARKETLERE AKIN ETTİ







İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalar devam ederken, İsrail ordusu tarafından halka en az 72 saat boyunca yetecek yiyecek ve su stoku yapılması uyarısı yapıldı. Uyarıda, "Çatışmalar uzun sürebilir ve her ailenin su, yiyecek, ilaç ve acil durumlar için gerekli ekipmana sahip olmasını sağlaması önemlidir" denildi. Halktan en yakın sığınağın nerede olduğunu belirlemesi istenilen uyarıda, sığınağa giden açık bir yol olduğundan emin olunması tavsiye edildi.





Ordu, söz konusu uyarının yeni olmadığını ve her zaman yürürlükte olduğunu belirtse de halk uyarının ardından marketlere akın etti. Uyarının ardından market raflarının boşaldığı ve kasalarda uzun kuyruklar olduğu görüldü.