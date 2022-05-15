Samanyolu Haber /Gündem / Karabük’te kız öğrencilere mülakat adı altında hukuksuz sorgu yapılıyor /15 Mayıs 2022 12:35

Karabük’te kız öğrencilere mülakat adı altında hukuksuz sorgu yapılıyor

Karabük’te önceki gün gözaltına alının 14 kız öğrenci mülakat adı altında hukuksuz sorguya tabi tutuluyor. Sorguda öğrencilere neden aynı evde kaldıkları, nasıl tanıştıkları, birlikte namaz kılıp kılmadıkları, pikniğe gidip gitmedikleri gibi birçok soru yöneltiliyor.

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Karabük’te gözaltına alınan 14 kız öğrenciye, ‘mülakat’ adı altında hukuksuz sorgu yapıldığı öğrenildi. Gazeteci Sevinç Özarslan’ın paylaşımına göre öğrencilere ‘birlikte namaz kılıp kılmadıkları, dua edip etmedikleri’ soruluyor.

Özarslan, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ı etiketleyerek yaptığı paylaşımda, “Karabük’te gözaltında olan 14 kız öğrenciye mülakat adı altında hukuksuz sorgu yapılıyor. Öğrencilere neden aynı evde kaldıkları, nasıl tanıştıkları, birlikte namaz kılma, dua gibi faaliyetler yapıp yapmadıklarını soruyorlar. Birlikte dua yapmak suç mu?” ifadelerini kullandı.
 
Karabük’te birlikte pikniğe giden ve aynı kafede oturan kız öğrenciler ‘cemaatin yeniden yapılanması’ iftirasıyla evleri basılarak dün gözaltına alınmıştı. Ailelerin Karabük Emniyet Müdürlüğü önünde endişeli bekleyişi sürüyor.

BİRLİKTE PİKNİK YAPMAK SUÇ MU?

Çocuklarının birlikte pikniğe gittiği ve aynı kafede çay içtikleri için ‘terör’ suçlamasıyla gözaltına alınmasına tepki gösteren aileler, “Normal her öğrencinin yapacağı sosyalleşme faaliyetleri nedeniyle bize bu zulmü yaşatıyorlar. Her öğrenci arkadaşlarıyla pikniğe gider, birlikte eğlenir, birlikte bir kafede oturup çay içer konuşur. Final döneminde dersleriyle, sınavlarıyla meşgul olması gereken çocuklarımıza mesnetsiz iddialarla gözaltı zulmü yaşatılıyor. Adalet nerede hukuk nerede. Çocuklarımızın geleceği, hayatı karartılıyor.” diyerek isyan etti.
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