Samanyolu Haber /Gündem / Karaciğer ve böbrek nakli yapılan Hakan Taşıyan taburcu edildi /20 Mayıs 2021 23:05

Karaciğer ve böbrek nakli yapılan Hakan Taşıyan taburcu edildi

Bir süre önce karaciğer ve böbrek nakli yapılan ünlü şarkıcı Hakan Taşıyan'ın taburcu edildiği belirtildi.

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Karaciğer ve böbrek nakli yapılan şarkıcı Hakan Taşıyan, yaklaşık 7 ay süren tedavisinin ardından taburcu edildi. Taşıyan, "Sürekli kontrole gelip gidiyorum. Birkaç ay sonra, yaza daha iyi olacağım" dedi. 

Geçen yılın ekim ayında karaciğer sirozu ve böbrek yetmezliği tanısıyla hastaneye başvuran Taşıyan, yaklaşık 7 aydır tedavi gördüğünü ve 1,5 ay önce de ameliyat olduğunu söyledi.

Böbrek naklinin, dokuları uyumlu olduğu için kız kardeşinden yapıldığını belirten Taşıyan, sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti.

Hayranlarına sevgilerini ileten Taşıyan, "Gün geçtikçe iyiye gidiyorum. En kısa zamanda tekrar yeni bir sayfayla sevdiklerimle birlikteyim inşallah. Sürekli kontrole gelip gidiyorum. Birkaç ay sonra, yaza daha iyi olacağım. Arayan soran herkese, bütün sevdiklerime, sanatçı arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." dedi.
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