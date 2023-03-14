Karadeniz üzerinde tehlikeli gerginlik…

Hecker, “Aslında, Rusların bu pervasız ve profesyonelce olmayan hareketi neredeyse her iki uçağın da düşmesine neden oluyordu” ifadelerini kullandı.

ABD, Ukrayna-Rusya Savaşı’nın başlamasından bu yana bölgeyi izlemek için Karadeniz üzerinde Reaper insansız hava araçları kullanıyor.

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA

Beyaz Saray, "ABD uçağı kimse için tehdit oluşturmuyor ve uluslararası sahada hareket ediyordu" açıklamasını yaptı.

RUS BÜYÜKELÇİ, ABD DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI’NA ÇAĞIRDI





ABD, Karadeniz üzerinde düşürülen İHA’nın ardından Rusya’nın Washington Büyükelçisi’ni Dışişleri Bakanlığı’na çağırdı.





RUSYA'DAN AÇIKLAMA GELDİ





Rusya, ABD’ye ait İHA’yı düşürdüğünü yalanladı. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, İHA’nın Rusya'nın Ukrayna'da sürdürdüğü askeri operasyon bölgesine ve Kırım açıklarına doğru ilerlediğini belirtilerek, “İHA uçuşu, özel askeri harekat amacıyla kurulan hava sahasının kullanımına yönelik geçici rejim alanı sınırları ihlal edilerek ve aktarıcılar kapalı şekilde gerçekleştirildi" denildi.





ABD’ye ait İHA "davetsiz misafir" olarak nitelendirilen açıklamada, "Davetsiz misafirin kimliğini tespit etmek için görev başındaki hava savunma güçlerine bağlı uçaklar havalandırıldı. Saat 09.30 (TSİ), sıralarında yapılan keskin manevra sonucunda MQ-9 insansız hava aracı irtifa kaybederek kontrolsüz uçuşa geçti ve suya düştü. Rus savaşçılar havada silah kullanmadı, ABD insansız hava aracıyla temas kurmadı, güvenli bir şekilde hava sahasına döndü” ifadeleri kullanıldı.





RUSYA İLE GÖRÜŞÜLDÜ MÜ?





ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder "Rusya ile görüştünüz mü?" sorusuna "Bakan Auistin mevkidaşıyla görüşmedi. Dışişleri Bakanlığı bizim kaygılarımızı Rus hükümetine iletti. MQ9 isimli hava aracımız Karadeniz Bölgesi'nde faaliyetlerine devam ediyor. Savaş başladığından beri ara ara keşif uçuşu yapıyor" diye cevap verdi.





"Hava aracı silahlı mıydı?" sorusunu da cevaplayan Ryder "MQ9 ile ilgili detaylı bilgi paylaşmak istemiyorum. MQ9 İHA'nın teknolojik açıdan gelişmiş sensörleri bulunmaktadır. Söz konusu tahribat nedeniyle İHA'mızın Karadeniz sularına düşürülmesini sağlamak zorunda kaldık fakat kurtarma çalışmalarımızla ilgili güncel bilgi yok elimizde" dedi.





Akşam Gazetesi Washington Temsilcisi Yavuz Atalay da "İki Rus savaş uçağı ABD'nin uçağı olan yere yaklaştılar ve güvensiz manevralarla taciz ettiler. Ardından yakıt boşalttılar. Bölgeyi denetleyen ABD Hava Kuvvetleri Komutanı James Hecker şöyle yorumluyor, görüşü kapatmak istediklerini yorumladı. Ardından İHA Karadeniz savaş uçağı etkisiz hale getirilmiş oldu. Rus uçağı kendini de riske attı dedi. Bunun daha önce görülmemiş bir hamle olduğunu ifade etti. Beyaz Saray'da bir açıklama yaptı ve "Başarısız olacaktır" dedi. Pentagon'da şu anlarda basın toplantısı düzenliyor. Amerikalı general de rutin görevlerini yerine getirirken bu saldırıyla karşılaştıklarını, Rusya'nın mesaj vermeye çalıştığını belirtiyor. ABD bu tarz konularda benzer karşılık vermez. Kenara not edildiğini söylemiş olalım. ABD bunu bir gün Rusya'nın önüne çıkaracaktır. ABD bunu gündemde tutmayacaktır." bilgilerini aktardı.