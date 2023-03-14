Rusya’nın silah satışındaki payı düştü ABD’nin yükseldi

SAMANYOLUHABER.COM - MOSKOVA





Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün (SIPRI) araştırmasına göre, son yılda Avrupa devletlerinin silah ithalatında yüzde 47'lik keskin bir artış görüldüğünü ortaya çıktı. Aynı araştırmada NATO devletlerinin ise silah ithalatlarını yüzde 65 oranında artırdığını ortaya koydu.





Araştırma, Avrupa'ya silah transferlerini 2022'de keskin bir şekilde ortaya koyarken, Rusya ile savaş halinde olan Ukrayna bölgenin en büyük, dünyanın üçüncü silah ithalatçısı haline geldi. Silah sevkiyatlarında ilk iki rotayı ise sırasıyla Katar ve Hindistan kaptı.





SIPRI’den raporu ortaya koyan Pieter D. Wezeman, "Küresel olarak silah transferleri düşerken, Rusya ile diğer birçok Avrupa devleti arasındaki gerilimler nedeniyle Avrupa'ya yapılanlar keskin bir şekilde arttı dedi ve Avrupa devletlerinin artık "daha fazla ve daha hızlı silah ithal etmek için çabaladığını söyledi.





Rusya’nın silah satışındaki payı yüzde 22'den yüzde 16'ya düştü. Buna mukabil ABD’nin payı yüzde 33'ten yüzde 40'a yükseldi. Rusya ve ABD dünyanın en büyük silah ihracatçıları olmaya devam etti.





Asya ülkeleri, 2018-2022'de silah teslimatlarının yüzde 41'ini oluşturdu. Wezeman, artan talebin Çin ve Kuzey Kore'nin büyüyen bir tehdit olarak algılanmasından kaynaklandığını söyledi.





Orta Doğu'ya bakıldığında, Suudi Arabistan, Katar ve Mısır, son beş yılda silah ithalatçıları arasında ilk on içinde yer alırken, silahların büyük çoğunluğu (yüzde 54) ABD tarafından sağlanıyor, ardından Fransa, Rusya ve İtalya geliyor.





SIPRI'nin raporuna göre, satışlar 260'ın üzerinde gelişmiş savaş uçağı, 500'ün üzerinde yeni tank ve 13 fırkateyni içeriyor.