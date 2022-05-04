Karadeniz'de mitingler yapan İmamoğlu'na soruldu: 'Aday mısınız?'

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Rize ve 6 ilçesinin ardından, Artvin’in Arhavi, Hopa ve Kemalpaşa ilçelerinde yurttaşlarla bir araya geldi. İmamoğlu bugün Trabzon'da basın mensuplarının sorularını yanıtladı.







İmamoğlu, "cumhurbaşkanlığı adaylığıyla" ilgili soruya verdiği yanıtta, "Benim gündemimde yok. Benim gündemimde önümüzdeki seçimlerde değişim var. Buna hepimizin ihtiyacı var" dedi.





Ziyaret programını açıklayan İmamoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:





Değişim yüksek oranda var. Zaten olmaması yanlış olur. Çünkü Türkiye'deki bütün olumsuzluklar, ekonomiden yönetim biçimine, eğitimden işsizliğe, birçok konuda toplumun rahatsızlığı ya da memnuniyetsizliği yüzde 70-75-80 oranlarında. Böyle bir sorun yumağı içinde olan ülkede değişimin olmaması mümkün değil. Değişimi tabii ki motive edecek umutlandıracak olan da muhalefet blokudur. Muhalefet bloku da üzerine düşeni yapmaktadır. 6'lı masanın tarihi birlikteliği ve bunun genişlemesi mümkün yolculuğu şu an Türkiye için umut ışığıdır. Tekrar demokratikleşme daha güçlü bir demokrasiye sahip olma, yüzyıllık Cumhuriyet'in demokrasiyle taçlanması bu masanın ana hedefi. Bizler de buna hizmet ediyoruz.





"İstanbul'u yöneten Türkiye'yi yönetir" ifadeleriyle ilgili soruya İmamoğlu, "İstanbul her yönüyle lokomotif bir kent. Dolasıyla duyarsız bir İstanbul ya da konulara hiç müdahil olmayan İstanbul ya da hiç konuşmayan ağzını bıçak açmayan bir İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı tasvip edilmez. Bu doğru bulunmaz. 16 milyon insanın tarihi bir oyla seçtiği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, Türkiye'deki birçok konuya hassasiyet göstermek, destek olmak, doğruları güçlendirme konusunda karakterli adım atmak mecburiyetindedir" dedi.





Benim gündemimde yok. Benim gündemimde önümüzdeki seçimlerde değişim var. Buna hepimizin ihtiyacı var. Türkiye'deki değişime kamu yöneticilerinin, belediye başkanlarının ihtiyacı var. Sözünü söylemeyen sesini çıkaramayan belediye başkanı AKP'li olsa ne olur... Bu değişime onların bile ihtiyacı var.





Genel Başkanla yarış bizim ne haddimize... Bizde Genel Başkandan izin alarak konuşmakta yok. Bunu sormanız normal. Ne yazık ki iktidar partisinde özgürce konuşma yok.





Trabzon'da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya gösterilen tepkiyle ilgili olarak İmamoğlu, "Bizim insanımız beyefendi, ahlaklı, centilmen, güzel konuşan insanı sever" dedi.