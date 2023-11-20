Karadeniz'de yük gemisiyle irtibat koptu: 12 saattir ulaşılamıyor

Zonguldak'ta fırtına nedeniyle sığındığı limandan çıktıktan sonra irtibat kesilen gemiyle iletişim kurulmaya çalışılıyor.







Alınan bilgiye göre, Rusya'dan İzmir Aliağa Limanı'na yük taşıyan Türk bayraklı gemi, Karadeniz bölgesinde etkili olan fırtına nedeniyle Ereğli Limanı'na sığındı. Burada barınamayınca tekrar hareket eden gemiyle irtibat, iç limandan çıktıktan kısa süre sonra kesildi.





Liman yetkililerinin, "Kafkametler" isimli 12 Türk personeli bulunan gemiyle yeniden iletişim kurma çalışmaları sürüyor.





Valilikten açıklama

Zonguldak Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, bugün saat 10.29 sıralarında İzmir Aliağa Limanına varmak üzere Karadeniz Ereğli Limanı'ndan hareket eden Türk bayraklı 12 mürettebatlı "Kafkametler" isimli yük gemisiyle iç limandan dış limana çıkış esnasında iletişim kesintisi yaşandığı belirtildi.





Açıklamada, ticari gemi kaptanının Karadeniz Ereğli Askeri Mendireğine doğru sürüklendiğini rapor ettiği ve bu saatten itibaren gemi ve personeli ile herhangi bir irtibat kurulamadığı aktarıldı.





Olumsuz hava koşulları nedeniyle havadan ve denizden yaklaşma imkanı bulunmadığından bölgede bulunan AFAD, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Milli Savunma Bakanlığına bağlı unsurlarca başlatılan izleme çalışmalarının devam ettiği ifade edilerek, şunlar kaydedildi:





"Çalışmalara katılmak üzere deniz arama kurtarma, dalgıç ve AFAD kurtarma ekipleri hazır olarak bölgede bekletilmektedir. Olumsuz hava-deniz koşullarının müdahale imkanı vermesi ile havadan ve denizden arama-kurtarma çalışmalarına başlanacaktır."