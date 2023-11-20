Samanyolu Haber /Gündem / Karadeniz'de yük gemisiyle irtibat koptu: 12 saattir ulaşılamıyor /20 Kasım 2023 00:43

Karadeniz'de yük gemisiyle irtibat koptu: 12 saattir ulaşılamıyor

Karadeniz'de fırtına nedeniyle sığındığı Ereğli Limanı'ndan ayrıldıktan sonra irtibat kopan gemiye ulaşılmaya çalışılıyor.

SHABER3.COM

Zonguldak'ta fırtına nedeniyle sığındığı limandan çıktıktan sonra irtibat kesilen gemiyle iletişim kurulmaya çalışılıyor.

Alınan bilgiye göre, Rusya'dan İzmir Aliağa Limanı'na yük taşıyan Türk bayraklı gemi, Karadeniz bölgesinde etkili olan fırtına nedeniyle Ereğli Limanı'na sığındı. Burada barınamayınca tekrar hareket eden gemiyle irtibat, iç limandan çıktıktan kısa süre sonra kesildi.

Liman yetkililerinin, "Kafkametler" isimli 12 Türk personeli bulunan gemiyle yeniden iletişim kurma çalışmaları sürüyor.

Valilikten açıklama
Zonguldak Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, bugün saat 10.29 sıralarında İzmir Aliağa Limanına varmak üzere Karadeniz Ereğli Limanı'ndan hareket eden Türk bayraklı 12 mürettebatlı "Kafkametler" isimli yük gemisiyle iç limandan dış limana çıkış esnasında iletişim kesintisi yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, ticari gemi kaptanının Karadeniz Ereğli Askeri Mendireğine doğru sürüklendiğini rapor ettiği ve bu saatten itibaren gemi ve personeli ile herhangi bir irtibat kurulamadığı aktarıldı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle havadan ve denizden yaklaşma imkanı bulunmadığından bölgede bulunan AFAD, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Milli Savunma Bakanlığına bağlı unsurlarca başlatılan izleme çalışmalarının devam ettiği ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Çalışmalara katılmak üzere deniz arama kurtarma, dalgıç ve AFAD kurtarma ekipleri hazır olarak bölgede bekletilmektedir. Olumsuz hava-deniz koşullarının müdahale imkanı vermesi ile havadan ve denizden arama-kurtarma çalışmalarına başlanacaktır." 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
04:15:19