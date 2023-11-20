Samanyolu Haber /Gündem / Sibirya’yı kasırga vurdu /20 Kasım 2023 00:40

Sibirya’yı kasırga vurdu

Sibirya'da meydana gelen kasırga sonucu dört kişiyi hayatını kaybetti. Bölgede 225 binden fazla insan elektriksiz kaldı.

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SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA


Altay ve Krasnoyarsk bölgelerinin yanı sıra Omsk, Irkutsk, Novosibirsk ve Kemerovo bölgelerinde de kasırga etkili oldu. Rusya Enerji Bakanlığı, 225.442 abonenin elektriksiz kaldığını bildirdi.

Kemerovo bölge yönetiminin bildirdiğine göre üç kişi kasırganın kurbanı oldu ve 18 kişi de yaralandı. Bir kişi de Barnaul’da hayatını kaybetti. 150'den fazla ev ve idari binanın çatısı hasar gördü.

En zor durumun Novokuznetsk ve Prokopyevsk'te olduğu kaydedildi. Gelen haberlere göre Novokuznetsk'te tramvay ve troleybüsler çalışmıyor, birçok bölgede elektrik yok ve merkezi ısıtma durdurulmuş durumda.

Belediye Başkanı Vladislav Loginov'a göre Krasnoyarsk'ta kasırganın rüzgarlarının etkilediği 50'den fazla yerleşim yeri var. Barnaul'da rüzgarın uçurduğu bir evin çatısına tutunmaya çalışan bir kadında hayatını kaybetti.
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