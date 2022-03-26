Karadeniz'e döşediği mayınlar ve tehlikeleri

Ukrayna'nın liman girişlerine döşediği mayınlardan biri olduğu tahmin edilen mayın İstanbul Boğazı girişinde görüldü. Ardından boğaz gemi girişlerine kapatıldı.



Güvenlik Uzmanı Engin Büker Artı TV'de Odak programında Ezo Özer'in sorularını cevapladı Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında Türkiye'ye etkisini anlatan Büker , Karadeniz'e döşenen mayınlar ve tehlikeleri sıraladı. Bölgede yoğun bir deniz ticareti olduğuna dikkat çeken Büker 'bu tarz cisimler gemi seyrine çok büyük engel teşkil eder. Bunların karaya vurma ihtimali de var.' dedi.









Savaş sırasında Montrö esas tutulması gereken anlaşmalardan bir tanesi olduğunu hatırlatan Engin Büker 'Montrö hem savaşın büyümesini engellerken hem de Türkiye'ye zarar verecek bütün durumların önüne geçiyor. 19. madde şu anda uygulanması gereken esas madde.' dedi









