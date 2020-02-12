Karamollaoğlu: ABD'nin gazına gelirsek...

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Suriye hakkında yaptığı açıklamada, "İstirham ediyorum, lütfen gaza gelip yapmamamız icap eden noktada yanlış bir karar almayalım. Suriye'yi vurmak, Suriye'yi yok etmek bize bir fayda sağlamaz" dedi.





sol.org.tr'de yer alan habere göre gazetecilere açıklamalarda bulunan Karamollaoğlu "Bu bölgede Türkiye'nin de, Rusya'nın da, İran'ın da ve elbette Suriye yönetiminin de bir araya gelerek bu problemi çözme azmi olmalı. Mecburiyeti var. ABD'nin gazına gelirsek yarın karşımıza hiç tahmin etmediğimiz problemler çıkar" diye konuştu.





Hükümeti "yanlış yaptığında" eleştirdiklerini ancak S-400'lerle ilgili kararını desteklediklerini anlatan Karamollaoğlu şunları söyledi:





"Bugün de tekrar istirham ediyorum, lütfen gaza gelip yapmamamız icap eden noktada yanlış bir karar almayalım. Suriye'yi vurmak, Suriye'yi yok etmek bize bir fayda sağlamaz. Suriye'nin bu hale düşmesinde büyük paylardan bizim bunu unutmayalım. Ama en büyük faydayı kim sağladı? İsrail sağladı. Karşısındaki bir gücü bütünüyle ortadan kaldırdı. Yok şimdi. Biz Suriye'ye girip birçok yeri darmadağın edebiliriz. Bu güç bizde var. Ama bu gücün kullanılmasının arkasından ne gelecek, onu görmeliyiz. Üzüntümüz burada. Oturup da kendi oturdukları yerlerden Türkiye'yi gaza getirenlere güvenilmez" diye konuştu.