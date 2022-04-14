Samanyolu Haber /Gündem / Karamollaoğlu’ndan Millet İttifakı’ndan ayrılma sinyali: Üçüncü ittifak olabilir /14 Nisan 2022 13:25

Karamollaoğlu’ndan Millet İttifakı’ndan ayrılma sinyali: Üçüncü ittifak olabilir

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Seçim Kanunu’nda yapılan değişikliğin ardından Millet İttifakı’ndan ayrılma sinyali verdi. Karamollaoğlu, “Seçim kanunuyla şartlar değişti, üçüncü ittifak olabilir” dedi

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Karar TV’ye konuşan SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Seçim Kanunu değişikliği sonrası üçüncü ittifakın gündeme gelebileceğini söyledi

Yeni seçim yasasıyla yüzde 10’luk seçim barajının yüzde 7’ye indirilirken, seçim kurullarının yapısı ve ittifaka katılan siyasi partilerin milletvekili hesaplama sistemi de değişti. Yasa Cumhurbaşkanına seçim yasaklarıyla ilgili muafiyet getirdi.

Siyasi yorumculara göre ittifak sistemine müdahaleyle, az oy alan siyasi partilerin ittifakla ilgili hesaplarının değiştirilmesi hedefleniyor.

“SEÇİM KANUNUYLA ŞARTLAR DEĞİŞTİ”
Karar TV’ye konuşan Karamollaoğlu, seçimin kanunuyla şartların değiştiğini ve üçüncü ittifakın olabileceğini söyledi. Karamollaoğlu, detaya girmek için erken olduğu belirterek, altılı masada konuşulanları işaret etti: “Eski sistemde, ittifak eden partiler önce tek oymuş gibi ittifaklar arasında bölünüyor sonra milletvekilleri çıkıyor ve milletvekilleri kendi aralarında pay ediliyordu. Şimdi o avantaj kalktı. Yeni yollar aramak icabet eder. Bunu kamuoyuna ilk defa söylüyorum. Seçim kanunuyla şartlar değişti. üçüncü ittifak olabilir.”
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