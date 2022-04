Karamollaoğlu 'üçüncü ittifak' sözlerine açıklık getirdi

Konuşmasında 6'lı masayla ilgili farklı bir fikir gündeme getirmediğini belirten Karamollaoğlu, "Nasıl ki Demokrat Parti ile İYİ Parti, 'ittifak içinde bir ittifak' içindelerse; aynısı farklı biçimlerde olabilir, benim söylemek istediğim budur. Ayrıca ben, seçimle ilgili bu tip konuların seçim sath-ı mailine girilmeden görüşülmesinin doğru olmadığı kanaatindeyim" dedi.Birkaç ay sonra bu konuları daha rahat konuşabileceklerini belirten Karamollaoğlu, "Çok açık ifade ediyorum: Cumhur İttifakı bu konuların bugünden görüşülmesini istiyor; çünkü bir yerlerden bir şeyleri karıştırıp, 'acaba fitne çıkarabilir miyiz' derdindeler" ifadelerini kullandı.Temel Karamollaoğlu, Karar TV'de katıldığı programda, 2018 seçimlerinde uygulanan sistemde, ittifaka katılan partilerin çıkaracağı milletvekili sayısının, ittifak oylarının her bir partinin oyuna bölünmesi ile hesaplandığını ancak şimdi her partinin kendi oy oranına göre milletvekili çıkaracağını hatırlatmış ve yeni yol aramak gerektiğini söylemişti.Karamollaoğlu, "Bunu kamuoyuna ilk defa söylüyorum" dedikten sonra sözlerini şöyle sürdürmüştü:"Şu anda şartlar değişti. Seçim Kanunu ile birlikte görüşlerimiz de değişti. 6'lı masa aslında muhalefetin diyalog ortamını oluşturuyor. İlle de her noktada birlikte hareket etme mecburiyeti yok. Zaten bu durum da çıkan kanunla ortadan kalkmış oldu."6'lı masanın olması, meselelerin birlikte yürütülmesine fırsat veriyor. Bunun faydalı olacağını düşünüyorum. Ama üçüncü ittifak, yeni seçim kanunundan dolayı olabilir. Tek tek de girilirse, 3 partinin aldıkları oyu birlikte oldukları takdirde üst üste koysanız daha büyük çoğunluk elde edersiniz. Milletvekili çıkarma ihtimali artar. Veya böyle bir ortam oluştuğu takdirde bu bir yeni katılıma vesile olabilir."DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin, parti olarak öncelikli hedeflerinin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni değiştirmek olduğunu, ittifakın şekliyle ilgili 6'lı masanın kararlarına uyacaklarını ancak tek koşullarının "kendi parti amblemleri ve adıyla" seçime girmek olduğunu söylemişti.Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Nedim Yamalı ise halen ittifakların şekline ilişkin verilmiş bir karar olmadığını belirterek, "Saadet Partisi ile işbirliğine kapalı bir tutumumuz yok" demişti.