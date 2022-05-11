Karamollaoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na ziyaret

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem fikri üzerinden gelecek seçimlerde işbirliği yapma kararı alan 6 parti içinde yer alan Saadet Partisi'nin Genel Başkanı Temel karamollaoğlu'nun DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaretinin ardından bu kez de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ettiği belirtildi.







cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti.

Temel Karamollaoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu’yla bugün CHP Genel Merkezi’nde bir araya geldi. Karamollaoğlu, geçen hafta KRT TV’de katıldığı bir programda, ‘altılı masa’da yer alan bütün siyasi partilerin genel başkanlarıyla görüşme yapacağını açıklamıştı.Önümüzdeki hafta altılı masadaki bütün parti liderleri ile bir görüşme yapacağım tekrar. Bazı konuları kendilerine aktaracağım. Bizzat ziyaret edeceğim. Onların da zamanının benim zamanıma denk düşmesi lazım. Bir hafta içinde bütün bu ziyaretlerimi mümkünse tamamlamak istiyorum.