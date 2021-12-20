Karlov suikastını yazan ünlü Rus gazetesi: Hükumet suçu geleneksel olarak Hizmet Hareketine attı

Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde katıldığı bir fotoğraf sergisinde polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş tarafından öldürülen Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikastının üzerinden 5 yıl geçti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada, 28 sanıklı iddianame hazırlandı.





DİZİ SENARYOSUNDA İDDİANAME

Bir numaralı sanık Altıntaş polis tarafından olay yerinde öldürüldüğü için yargılanamadı. Davadaki diğer sanıklar, bazıları iki kez müebbet olmak üzere farklı hapis cezalarına çarptırıldı.

















Rusya’nın önde gelen gazetelerinden İzvestiya’da yer alan Ksenia Loginova imzalı haberinde suikastla ilgili Türk makamlarına yönelik suçlamalar yer aldı.





SUİKASTIN HEMEN ÖNCESİ

Suikast öncesi siyasi durumun haritasının çıkarıldığı haberde şu ifadeler yer aldı: “Türkiye ile ilişkiler, Eylül 2015’te Rusya’nın Suriye’ye askeri operasyonunun başlamasından bu yana kötüleşti. Ankara Suriye muhalefetini desteklerken Moskova, meşru Devlet Başkanı Beşar Esad’ı destekledi. Rus ordusu, Türkiye’nin desteklediği oluşumlara defalarca hava saldırısı düzenledi. Kasım 2015’te bir Türk Hava Kuvvetleri uçağı bir Rus Su-24 bombardıman uçağını düşürdü. Ülkeler arasındaki gerilim tarihin en gergin sınırına ulaştı.”





Cinayetten hemen önce Devlet Başkanı Beşar Esad’ın güçlerinin, Rusya’nın desteğiyle Halep’i ele geçirmek için başarılı bir operasyonu yaptığını hatırlatan gazete Türkiye’deki Rus elçiliklerinin önündeki protestolara dikkat çekti.





Gazete, Altıntaş’ın Karlov’u vurduktan sonra Halep operasyonu hakkındaki, “Halep’i hatırladın mı? Suriye’yi hatırlıyor musun? Seni yalnız bırakmayacağız! Beni sadece ölüm durduracak! Halep yakınlarında ölüyoruz, burada öleceksin!” sözlerine yer verdi.









GÜLEN’İN ÜZERİNE ATTI

Büyükelçilerin güvenliğini sağlama sorumluluğunun ev sahibi ülkelerde olduğunu belirten gazete, “Türk makamları elim olayı derhal kınadı ve geleneksel olarak her şeyi Pensilvanya’da yaşayan muhalif İslami vaiz Fethullah Gülen’in üzerine attı” ifadelerini kullandı.





İDDİANAMEDE YER ALMAYAN DETAYLAR

Suikasta karıştığı iddia edilen, çoğu yurtdışında olan 20 kişi çeşitli hapis cezalarına çarptırdı. Bu sanıkların Erdoğan’ın muhalifi isimler olduğuna dikkat çeken gazete, “Buna ek olarak, Suriye’deki operasyonla aktif olarak ilgileniyor, Rus ordusunun eylemlerini eleştiriyor, Özgür Suriye Ordusu’daki aşırılık yanlısı grupları destekleyen bazı kuruluşlara para yardımı yapıyor ve bu ülkeye nasıl gidebileceğini araştırıyordu. Ancak, Türk soruşturma ekipleri ve Mahkeme bu iddiaları dikkate almadı” diye yazdı.





Gazete savcının iddialarının Erdoğan’ın söylemleriyle örtüştüğüne de dikkat çekti.



