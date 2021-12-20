Samanyolu Haber /Dünya / Biden Omicron’la ilgili açıklama yapacak /20 Aralık 2021 10:34

Biden Omicron’la ilgili açıklama yapacak

ABD BaşkanıJoe Biden’ın Salı günü Omicron varyantıyla ilgili açıklama yapacağı belirtildi. Biden konuşmasında ülkede yardıma ihtiyacı olan topluluklara yönelik yönetimin atacağı adımları açıklayacak.

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Biden’ın konuşması sırasında ek önlemler açıklayarak kış planının ayrıntılarının ötesine geçmesi bekleniyor. Bir Beyaz Saray yetkilisine göre Biden aşı olmayan Amerikalılar için kış mevsiminin nasıl görüneceği konusunda kesin bir uyarıda bulunacak.

iden’ın konuşması ülke genelinde Covid-19 vakalarının artmakta olduğu ve sağlık yetkililerinden bir kez daha halka ‘aşı olun’ çağrılarının yapıldığı bir döneme denk geliyor.

Beyaz Saray danışmanları yönetimin artmakta olan vakalara hazırlıklı olduğunu ve Biden’ın bu zorluğa karşı ekibinin nasıl yanıt vereceğini açıklamak istediğini kaydediyor.

Biden son günlerde sağlık ekibinden ek Covid brifingleri alıyor. Amerika Başkanı’nın ekibine Amerikan kamuoyuna yönelik mesajın Omicron varyantının daha bulaşıcı olması ve daha hızlı yayılmasının beklenmesi nedeniyle doğrudan olması gerektiğini söylediği kaydediliyor.


Collins ve Fauci'den uyarılar

Bir yandan da sağlık yetkilileri halka üçüncü doz aşı olmaları ve maske takmaları konusunda uyarılarını yineliyor.

Ulusal Sağlık Enstitüsü Direktörü Dr. Francis Collins, CBS’e yaptığı açıklamada Omicron vakalarının önümüzdeki iki hafta içinde inanılmaz bir hızda artacağını kaydetti.

Collins, “henüz üçüncü doz aşı olmayanların aşı olma zamanı” ifadelerini kullandı.

Ulusal Sağlık Enstitüsü Bulaşıcı Hastalıklar Merkezi Direktörü ve aynı zamanda Başkan Joe Biden’ın sağlık danışmanı Anthony Fauci de üçüncü doz aşıların her zamankinden daha önemli hale geldiğini söyledi. Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezleri CDC’ye göre Amerikalılar’ın yüzde 27’si tek doz aşı bile olmamış durumda.

Amerika’da 50 eyaletin 43’ünde Omicron varyantı tespit edilmiş durumda.
Fauci, ülkede bazı bölgelerde tespit edilen vakaların yüzde 50’sinin Omicron olduğuna ndikkat çekti ve bunun ülkede en etkili variant olacağı mesajını verdi.

Fauci, Başkan Biden’ın stratejisinin test sayısını arttırmaya odaklanmak olacağını belirtti.

Fauci bu açıklamasını CNN televizyonuna yaptı.

Collins’le Fauci tatil sezonundaki Amerikalılar’a ‘seyahat planlarını erteleyin’ çağrısı yapmadı ama bununla birlikte maskelerini takmaları çağrısında bulundu. Collins, “çok dikkatli olmalısınız” ifadelerini kullandı.

Ülke genelinde vaka sayısı artıyor

Salgının ilk günlerinde vaka sayısının oldukça fazla olduğu New York eyaletinde vaka sayıları yine artışta. Eyalette günlük vaka sayılarında son dönemin rekorları kırılıyor. Geçen hafta Perşembe günü eyalette 21 binden fazla vaka tespit edildi.
Ülkenin en büyük kenti New York’ta da günlük vaka sayılarında önemli artış söz konusu. Cumartesi günü kentte 5 binden fazla vaka tespit edildi ve 200’den fazla vaka hastanelere sevk edildi.

Kentteki bazı oyunlar oyuncular arasında tepit edilen vakalar nedeniyle iptal edilirken, turistler de kenti ziyaret etme planlarını erteliyor.

Geçen hafta en fazla vaka sayısı New York eyaletinde tespit edilirken, bu konuda New York’u Ohio ve Illinois eyaletleri takip etti. Ülkedeki eyaletlerin yarısında günlük vaka sayıları artıyor. Buna başkent Washington D.C. de dahil.

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