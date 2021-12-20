Biden Omicron’la ilgili açıklama yapacak

Biden’ın konuşması sırasında ek önlemler açıklayarak kış planının ayrıntılarının ötesine geçmesi bekleniyor. Bir Beyaz Saray yetkilisine göre Biden aşı olmayan Amerikalılar için kış mevsiminin nasıl görüneceği konusunda kesin bir uyarıda bulunacak.

iden’ın konuşması ülke genelinde Covid-19 vakalarının artmakta olduğu ve sağlık yetkililerinden bir kez daha halka ‘aşı olun’ çağrılarının yapıldığı bir döneme denk geliyor.





Beyaz Saray danışmanları yönetimin artmakta olan vakalara hazırlıklı olduğunu ve Biden’ın bu zorluğa karşı ekibinin nasıl yanıt vereceğini açıklamak istediğini kaydediyor.





Biden son günlerde sağlık ekibinden ek Covid brifingleri alıyor. Amerika Başkanı’nın ekibine Amerikan kamuoyuna yönelik mesajın Omicron varyantının daha bulaşıcı olması ve daha hızlı yayılmasının beklenmesi nedeniyle doğrudan olması gerektiğini söylediği kaydediliyor.









Collins ve Fauci'den uyarılar





Bir yandan da sağlık yetkilileri halka üçüncü doz aşı olmaları ve maske takmaları konusunda uyarılarını yineliyor.





Ulusal Sağlık Enstitüsü Direktörü Dr. Francis Collins, CBS’e yaptığı açıklamada Omicron vakalarının önümüzdeki iki hafta içinde inanılmaz bir hızda artacağını kaydetti.



