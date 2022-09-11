Kasımpaşa-Galatasaray maçında 5 gol vardı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa ile karşılaştı.
Mücadele Galatasaray'ın 3-2'lik galibiyetiyle sona erdi.
Sarı kırmızılıların golleri 20. dakikada Gomis, 50 ve 69. dakikalarda Muhammed Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi.
Kasımpaşa'nın golleri ise 16. dakikada Bahoken ve 90. dakikada Sadık Çiftpınar'dan geldi.
Bu sonuçla Galatasaray puanını 13'e çıkartırken, Kasımpaşa ise 6 puanda kaldı.
Sarı kırmızılıların yeni haftadaki rakibi Konyaspor olurken, Kasımpaşa ise Bereket Sigorta Ümraniyespor ile karşılaşıyor.
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