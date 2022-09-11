Samanyolu Haber /Spor / Kasımpaşa-Galatasaray maçında 5 gol vardı /11 Eylül 2022 22:06

Kasımpaşa-Galatasaray maçında 5 gol vardı

Galatasaray'ın Kasımpaşa ile karşılaştığı 6. hafta maçında tam 5 gol vardı. Sarı kırmızıların iki golünü ise genç yıldız Muhammed Kerem Aktürkoğlu kaydetti.

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Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa ile karşılaştı.

Mücadele Galatasaray'ın 3-2'lik galibiyetiyle sona erdi.

Sarı kırmızılıların golleri 20. dakikada Gomis, 50 ve 69. dakikalarda Muhammed Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi.

Kasımpaşa'nın golleri ise 16. dakikada Bahoken ve 90. dakikada Sadık Çiftpınar'dan geldi.

Bu sonuçla Galatasaray puanını 13'e çıkartırken, Kasımpaşa  ise 6 puanda kaldı.

Sarı kırmızılıların yeni haftadaki rakibi Konyaspor olurken, Kasımpaşa ise Bereket Sigorta Ümraniyespor ile karşılaşıyor.


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