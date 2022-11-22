Samanyolu Haber /Spor / Katar'da Arjantin ve Messi'ye şok! Mağlubiyet ile başladılar /22 Kasım 2022 15:10

Katar'da Arjantin ve Messi'ye şok! Mağlubiyet ile başladılar

2022 Dünya Kupası'nın favorileri arasında gösterilen Arjantin ilk maçında Suudi Arabistan'a 2-1 mağlup olarak turnuvanın sürprizine imza attı. Lionel Messi'nin golüyle öne geçen Arjantin, mücadelenin kalan bölümlerinde üstünlüğünü koruyamadı ve tarihi bir şok yaşadı

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Katar'da düzenlenen 22'inci Dünya Kupası'nın üçüncü günü ilk maçında Arjantin ile Suudi Arabistan karşı karşıya geldi.

DÜNYA KUPASI TARİHİNDE İLK

Arjantin milli takımı maça 34 yaş üstü dört futbolcu ile başladı ve böylece Dünya Kupası'nda bir ilki gerçekleştirmiş oldu.

Maça Arjantin golle başladı. 10'uncu dakikada verilen penaltı kararı sonucunda beyaz noktaya gelen Lionel Messi topu ağlarla buluşturdu. İlk yarıyı Arjantin 1-0 önde tamamladı.

MESSI ARJANTİN FUTBOL TARİHİNE GEÇTİ

Messi, attığı bu golle, dört farklı dünya kupasında gol atan ilk Arjantinli futbolcu olarak, ülkesinin futbol tarihine geçti. Brezilya'dan Pele, Almanya'dan Seeler ve Klose, Portekiz'den Cristiano Ronaldo daha önce bu başarıya ulaşan isimler arasında yer alıyor.


SUUDİ ARABİSTAN ÖNE GEÇTİ

İkinci yarının başında ise Suudi Arabistan, Salih eş-Şehri'nin 48'inci dakikada attığı golle eşitliği yakaladı. Ardından da Salim Ed-Devsiri ile 53'üncü dakikada öne geçti. Maç bu skorla sona ererken, Suudi Arabistan tarihi bir başarıya imza atmış oldu.

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