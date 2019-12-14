Katar'dan Tank Palet tartışmasına ilişkin ilk açıklama geldi

Tank Palet Fabrikası’nı 50 milyon dolarlık yatırım karşılığında bedelsiz olarak devralan BMC’nin yüzde 50 ortağı olan Katar’dan ilk kez konu ile ilgili bir açıklama geldi.





Katar Şura Konseyi Başkanı Ahmed Bin Abdullah Al Mahmud, Tank Palet Fabirkası’nın ihalesiz özelleştirilmesiyle ilgili iktidar ve muhalefet arasındaki tartışmalara ilginç bir yorumda bulunarak, 'Tank-Palet Fabrikası ile ilgili Türkiye'deki muhalefet ile iktidar arasındaki anlaşmazlık ve uyuşmazlık olduğunu biliyoruz. Bu konu sizin iç işiniz ama sorunun devam etmesi, diğer ülkelerin ekmeğine yağ sürer'' dedi.





Özelleştirilmesi sert eleştirilere neden olan Tank-Palet Fabrikası için ilk kez Katarlı bir yetkili görüş açıkladı.





TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un davetlisi olarak Türkiye'de bulunan Katar Şura Konseyi Başkanı Ahmed Bin Abdullah Al Mahmud, ‘'Tank-Palet fabrikası ile ilgili Türkiye'deki muhalefet ile iktidar arasındaki anlaşmazlık ve uyuşmazlık olduğunu biliyoruz. Bu konu sizin iç işiniz ama sorunun devam etmesi, diğer ülkelerin ekmeğine yağ sürer'' dedi.