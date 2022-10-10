Samanyolu Haber /Dünya / Katar'ın nüfusu bir anda yüzde 13,2 arttı /10 Ekim 2022 09:32

Katar'ın nüfusu bir anda yüzde 13,2 arttı

Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası öncesi gelen yabancı çalışanlar nedeniyle ülkede yaşayanların sayısı bir önceki yıla göre yüzde 13,2 arttı.

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Euronews'in haberine göre, Körfez ülkesinin istatistik ofisi tarafından yayınlanan verilere göre, geçen yıl 370 bin kişinin ülkeye yerleşmesinin ardından toplam nüfus 2,94 milyona çıktı.

Yarımada ülkesinde nüfusun çoğunluğunu düşük gelirli göçmen işçilerle diğer yabancı çalışanlar oluştururken Katar vatandaşlarının sayısı 380 bin civarında oldu.

Ülkede şu ana kadar düzenlenen en büyük etkinlik olan Dünya Kupası sırasında 1,2 milyon ziyaretçinin geleceği tahmin edilirken, organizatörlerin yaşadığı personel sıkıntısının yanısıra altyapı, konaklama ve güvenlik gibi alanların da zorlanması bekleniyor.

Uluslararası otel işletmecisi Accor group, 65 bin oda, daire ve evleri dünya kupası sırasında işletebilmek için dış ülkelerden 12 bin geçici çalışan transfer etti.


Emirlik, Türkiye ile de güvenliği sağlamak için 3000 binden fazla polisin geçici olarak görevlendirilmesi için anlaşma imzaladı.

Bütçe dökümanlarına göre Katar Dünya Kupası'na hazırlık amacıyla çevreyolları, 7 yeni stadyum, oteller, gökdelenler inşa etmek için 229 milyar dolar harcadı. Bu dönemde Katar nüfusunun yaklaşık yarısı inşaat sektöründe görev aldı.

IMF tahminlerine göre turnuvadan sonra Katar'ın nüfusu yüzde 1,2 azalacak ve 2027 yılında 2,5 milyona düşecek.
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