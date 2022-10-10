Samanyolu Haber /Dünya / Türkiye'nin Libya anlaşması sonrası Yunanistan'dan yeni hamle /10 Ekim 2022 09:28

Türkiye'nin Libya anlaşması sonrası Yunanistan'dan yeni hamle

Türkiye'nin Libya ile hidrokarbon mutabakatı imzalamasının ardından Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias Mısır'a gitti.

SHABER3.COM

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, resmi ziyaret kapsamında başkent Kahire'ye gelen Yunan mevkidaşı ile görüştü.

Kahire ve Atina son yıllarda enerji kaynakları, terörle mücadele gibi konularda ilişkilerini güçlendirirken yeni bir deniz sınırı anlaşması imzalamıştı.

Kahire'deki Dışişleri Bakanlığı konutunda gerçekleşen görüşmede başta yenilenebilir enerji olmak üzere çeşitli alanlarda iş birliğini geliştirmenin yolları ile Orta Doğu ve Libya'daki son gelişmeler ele alındı.

İkili, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Mısır Dışişleri Bakanı Şukri, "Yunanistan ile ilişkilerimiz, iki ülke arasında tüm güç ve dayanışmayla stratejik bir hale geldi. Görüşmede, başta enerji ve güvenliği olmak üzere çeşitli alanlarda iş birliğini geliştirmenin yollarını tartıştık." dedi.

Dendias da Şukri ile görüşmelerinde Türkiye ve Libya arasında imzalanan hidrokarbonlar mutabakatı üzerinde durduklarını ve bu tür anlaşmaların bölgedeki istikrarı tehlikeye attığını belirtti.

Dendias anlaşmanın Yunan sularını ihlal ettiğini savunarak yasa dışı olduğunu belirtti.

Libya'nın geçen sene aralık ayında seçim düzenleyememesinin ardından hükümetin süresinin dolduğunu belirten Şukri de Dibeybe hükümetinin uluslararası anlaşma imzalamaya yetkisi olmadığını ifade etti.

Şukri, Yunan mevkidaşı Dendias ile Libya'da en yakın zamanda seçimlerin yapılması konusunda mutabık kaldıklarını ifade etti.
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