'Kavala kararı sebebi ile derin hayal kırıklığı içindeyiz'

DW'ningöre, Gezi Parkı davasında Osman Kavala'nın ağırlaştırılmış müebbet, diğer yedi sanığın 18'er yıl hapis cezasına çarptırıldığı kararın istinafta onaylanmasına ABD'den tepki geldi.ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada istinaf mahkemesi kararından "derin üzüntü ve hayal kırıklığı duyulduğu" belirtildi. Bakanlık sözcü vekili Vedant Patel yaptığı açıklamada, "Daha önce de söylediğimiz gibi Osman Kavala'ya haksız yere verilen mahkumiyet kararı, insan haklarına saygı ve hukukun üstünlüğü ilkeleriyle bağdaşmamaktadır. Türkiye'ye, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarına riayet ederek Osman Kavala'yı ve keyfi bir şekilde hapiste tutulan diğer tutukluların hepsini serbest bırakması çağrımızı yineliyoruz. Türk halkı, cezalandırılma korkusu yaşamadan insan hakları ve temel özgürlükleri yaşayabilmeyi hak ediyor" ifadelerini kullandı.İş insanı Osman Kavala'nın "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater Utku, Ali Hakan Altınay, Mine Özerden, Şerafettin Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Yiğit Ali Ekmekçi'nin ise "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçlamasıyla 18'er yıl hapis cezasına çarptırıldığı İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinin Nisan ayındaki kararı, sanık avukatları tarafından istinafa taşınmıştı. İstinaf başvurusunu inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi dün avukatların başvurusunu esastan reddederek mahkumiyet kararlarını onamıştı.