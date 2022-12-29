Samanyolu Haber /Dünya / Yalancı kongre üyesine soruşturma /29 Aralık 2022 11:33

Yalancı kongre üyesine soruşturma

New York savcılığı Kasım ayındaki ara seçimlerde Temsilciler Meclisi’ne seçilen ve özgeçmişinde eğitimi ve iş tecrübesiyle ilgili yalan söylediği ortaya çıkan George Santos’la ilgili soruşturma başlattı.

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New York’a bağlı Nassau County Böle Savcısı Anne Donnelly, “Kongre’ye seçilen George Santos ile bağlantılı yalanlar ve tutarsızlıklar çok çarpıcı. Nassau County ve üçüncü bölgenin diğer sakinleri Kongre’de dürüst ve sorumlu bir temsilciye sahip olmalı. Kimse hukukun üstünde değildir ve eğer bu ülkede bir suç işlendiyse kovuşturma yapılır” ifadelerini kullandı.

VOA'nın haberine göre, yalan söylediğinin ortaya çıkmasının ardından özür dileyen ancak Kongre’de hizmet verme niyetinde olduğunu söyleyen George Santos’un kampanya ekibinden soruşturma konusunda bir açıklama gelmedi.

Haftaya yemin etmesi bekleniyor

Santos’un diğer Kongre üyeleriyle birlikte önümüzdeki hafta Salı günü yemin ederek göreve başlaması bekleniyor. Santos göreve başlaması halinde Temsilciler Meclisi Etik Komisyonu ve Adalet Bakanlığı’nın soruşturmalarıyla karşı karşıya kalabilir.

Temsilciler Meclisi’nin ABD Anayasası gereği bir Kongre üyesini üçte iki çoğunlukla görevden alma yetkisi bulunuyor, ancak bu durum Amerika siyasi tarihinde beş kez yaşandı.

Eğitim, iş tecrübesi ve aile geçmişiyle ilgili yalan söylediği ortaya çıktı

Cumhuriyetçi siyasetçi Santos’un özgeçmişinde yer alan bilgilerin aksine üniversite mezunu olmadığı ve yine iş tecrübesi kısmında yazdığı gibi Wall Street’in dev şirketleri olarak bilinen Goldman Sachs ve CitiGroup’ta çalışmadığı ortaya çıkmıştı.

34 yaşındaki George Santos seçim kampanyası döneminde kendisinin “gururlu bir Amerikalı Yahudi” olduğunu söylemiş, ancak gen araştırmaları ve aile soy ağacı araştırmaları yapan kaynaklar tarafından bu bilginin de gerçek olmadığı tespit edilmişti.

Santos büyük anne ve babasının Yahudiler’e yönelik zulümden kaçtığını, Ukrayna’dan ayrılarak Belçika’ya yerleştiklerini ve İkinci Dünya Savaşı sırasında yeniden kaçtıklarını iddia etmişti.

New York Post’a verdiği röportajda hiçbir zaman Yahudi bir mirasa ve geçmişe sahip olduğunu iddia etmediğini, Katolik olduğunu ancak anne tarafının Yahudi bir geçmişinin olduğunu öğrendikten sonra “Yahudi sayıldığını” söylemişti.

Cumhuriyetçi Yahudi Koalisyonu da Salı günü yaptığı açıklamada Santos’a tepki gösterdi, “Bizi kandırarak mirasını yanlış anlattı. Kamuoyuna ve bize yaptığı açıklamalarında Yahudi olduğunu iddia etti” dedi ve Santos’un bundan sonra kuruluşun bir etkinliğine davet edilmeyeceğini belirtti.
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