Kavala'dan Erdoğan'a 'Soros' cevabı: 'Beyhude bir çaba'

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gezi Davası'nda ağırlaştırılmış hapis cezasına çarptırılan Osman Kavala ile ilgili, "Bu adam Türkiye'nin Soros'uydu ve Gezi olaylarının perde arkası koordinatörüydü. Bu karar malum çevreleri rahatsız etti. Kusura bakmasınlar, bu ülkede hukuk var" demişti.







Tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi’nden yazılı açıklama yapan Osman Kavala, Gezi eylemlerinin kendisi tarafından organize edilmediğinin açık olduğunu söyledi. Kavala, "Benim ‘Sorosçu’ olduğuma dair beyanlarla bu karara meşruluk kazandırılmaya çalışılıyor" dedi.





Kavala açıklamasında şu ifadeleri kullandı:





“25 Nisan 2022 tarihinde, demokrasi değerlerini benimsemiş, ülkelerini seven yurttaşlar yargı kullanılarak cezalandırıldılar. Heyetteki hakimlerden birinin karşı oy yazısında da ortaya konulduğu gibi, bu karar hukuka aykırı elde edilmiş ve suç işlendiğine dair makul şüphe içermeyen delillere dayanmaktadır. Karar keyfidir; siyasi baskı altında hukuk normları çiğnenerek alınmıştır.





Benim ‘Sorosçu’ olduğuma dair beyanlarla bu karara meşruluk kazandırılmaya çalışılıyor. Gezi protestolarının tarafımdan organize edilmediği yalın bir gerçektir. Yüz binlerce yurttaşımızın antidemokratik uygulamalara karşı adalet duygularıyla, özgürlük talebiyle sokağa çıkmalarını, Soros’a veya başka bir dış aktöre bağlamak beyhude bir çabadır. Gezi Davası, yargının içine düştüğü durumu gözler önüne serdi; böylece yargının bu şekilde kullanılmasının bütün yurttaşlar için ciddi bir tehlike oluşturduğu daha iyi anlaşılmış oldu.”



