Kavga kızıştı, yabancılar temerrüde düşürüldü

Bloomberg News'un haberine göre kamu bankalarının geçen hafta yaptığı Döviz satışlarının ardından piyasada TL sıkışıklığı yaşanırken, Londra'da gecelik lira swap faizlerinin Salı günü yüzde 1000 seviyesini aşarak Mart 2019'dan bu yana en yüksek seviyesine çıktığına dikkat çekildi.







Mayıs ayında Türk bankalarına olan lira yükümlülüklerini yerine getiremediği gerekçesiyle bankacılık otoritesi BNP, UBS ve Citi’ye bir bacağı lira olan döviz işlemlerde yasak getirmiş, birkaç gün sonra yükümlüklerin yerine getirildiği gerekçesiyle yasak kaldırılmıştı.





Bloomberg News, BDDK ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın konuya ilişkin yorum yapmadığını kaydetti.





Bloomberg News'a bilgi veren bir yetkili ise, bazı yabancı bankaların yükümlülüklerini yerine getirmediğini doğrularken, bu kez ceza verilmesinin düşünülmediğini belirtti.