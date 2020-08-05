'Ankara'da ameliyatlar erteleniyor, yatış yerine ilaçla eve gönderiliyor'

COVID-19 salgını nedeniyle Ankara’daki yoğun bakım ünitelerinin dolduğu açıklamasıyla gündeme gelen CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, şimdi de filyasyon çalışanlarının temaslı hastalara doğrudan ilaç tedavisine başladığını açıkladı. Emir, “Hastaneler dolmuş durumda, filyasyon çalışanları, sahada temaslı hastalara yetişemez durumda. Bakanlık, çaresizlikten evde ilaç tedavisine başladı” dedi.





Doğrudan ilaç tedavisi başladı





Ankara’daki kamu hastanelerinde yer kalmadığını belirterek, bir hafta önce Sağlık Bakanlığını “Ankara alarm veriyor” sözleriyle uyaran CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, COVID-19 teşhisi konulan hastaların temasta olduğu kişileri kontrol etmekle görevlendirilen filyasyon çalışanlarının, doğrudan evde ilaç tedavisine başladığını açıkladı.





Bakanlık uyarıları ciddiye almadı





Ankara Tabip Odası’nın “Başkent’te günlük vaka sayısı bine yaklaştı” açıklamasını da hatırlatan Emir, şunları söyledi:





Sağlık Bakanlığı, Ankara alarm veriyor uyarımızı ciddiye almadı. Rakamları çarpıtarak, halkı yanıltmaya çalıştı ancak, gelinen durum ne kadar haklı olduğumuzu ortaya koydu. İl sağlık müdürlükleri, özellikle büyükşehirlerde filyasyon çalışanlarına, ‘belirtisi olan hastalara test yapmak ve hastaneye yönlendirmek yerine, tetkik ve tahlil yapmadan doğrudan ilaç tedavisine başlayın’ talimatı veriyor.







Şikayet üzerine ilaç verilemez





Bir hekim olarak şunu söyleyebilirim, belli ilaçlar herkese verilemez, hastanın EKG, kan biyokimya testlerinin yapılması gerekir. Bu yapılmaksızın direkt filyasyon çalışanlarının, şikayet üzerine bu ilaçları vermesi tıbben de kabul edilemez. Bakanlık, ipin ucunu kaçırdı ve çaresizlikten evde ilaç tedavisine başladı. Sağlık Bakanlığı, vaka sayılarını gizlemeye çalışırken, vaka sayıları o kadar artmış durumda ki; sahadaki filyasyon çalışanlarından aldığımız bilgiye göre, bu ekipler temaslı vakalara yetişemez durumda ve takviye istiyorlar.





Ankara’da işler iyi gitmiyor





Öte yandan Ankara’da yapılan pandemi değerlendirme toplantısının ardından İl Sağlık Müdürlüğü, hastanelerden klinik servis yatağı sayısının en az yüzde 50’sinin Covid yatağı olarak ayrılmasını, boş yoğun bakım yataklarının tamamının Covid yoğun bakım yatağı olarak ayrılmasını ve ilçe devlet hastanelerinin yoğun bakım hastaları dışında hasta sevkinin yasaklanması talimatını verdi. Aynı zamanda elektif dahili yatışlar ertelenirken elektif cerrahi vaka alımları da durduruldu. Ankara’da işler maalesef iyi gitmiyor. Ameliyatların ertelenmesi, yüzde 50 yatağın ayrılması, yoğun bakımların tamamının COVID için ayrılması aslında pandeminin kapasiteleri zorlayacak hale geldiğini söylüyor. Ayrıca bakanlık dış ilçelerden eğer yoğun bakımda yatmayacaksa, merkeze hasta sevkinin durdurulmasını istiyor. Kendi olanaklarınızla tedavi edin demek, kapasitenin sıkıştığının bir diğer işaretidir.