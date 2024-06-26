Samanyolu Haber /Ekonomi / Kaybeden dar gelirli olacak /26 Haziran 2024 09:58

Kaybeden dar gelirli olacak

Akaryakıt zammını emekli ve çalışanın aleyhine olacak şekilde 5 gün bekletip devreye aldılar. TÜİK eski Başkanı Birol Aydemir maaş zamlarının az da olsa olumsuz etkileneceğini söyledi.

Kaybeden dar gelirli olacak

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre enflasyonu düşürmek için maaş ve ücretleri baskılayan iktidar akaryakıt zammını bile dar gelirlinin aleyhine kullandı. Memur ve emeklilerin temmuz zammı düşük çıksın diye benzin ve motorin zammı 5 gün ertelendi. Normalde 20 Haziran itibarıyla pompaya yansıtılması gereken akaryakıt zammı 25 Haziran Salı gününe kaydırıldı. Akaryakıt fiyatları tüketici fiyat endeksine (TÜFE) gün ağırlıklı yansıtıldığı için ertelenen zammın haziran enflasyonuna etkisi kısmen azalmış oldu. Bu operasyonla TÜFE’nin çok az da olsa düşük çıkabileceği, dar gelirlinin cebine bir kaç kuruş daha az para girebileceği belirtiliyor. Zam kurnazlığının asıl kazananı ise iktidar olacak. Çünkü zam sadece 1 lira az yapıldığında memur ve emeklinin cebine yıllık 240 milyon lira, 10 lira az zam yaptığında 2.4 milyar lira daha az para giriyor.

ÖRTÜLÜ ZAM HESABI

Enflasyonda bir sürpriz olmazsa temmuzda memur ve memur emeklilerine yüzde 20.3, işçi emeklilerine yüzde 25.8 civarında zam yapılacak. Zammın yüzde 20.3 olması ile yüzde 20.4 olması, yani 0.1 puan yüksek çıkması, örneğin 20 bin liralık bir emekli aylığında aylık 20 lira, yıllık 240 lira farka sebep oluyor. Buna karşılık iktidarın maaş faturasını milyarlarca lira yükseltiyor. Örneğin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emekliye her ay ortalama 200 milyar lira aylık ödüyor. Enflasyon 0.1 puan fazla çıktığında SGK’nın maaş yükü aylık 200 milyon TL, yıllık 2.4 milyar lira yükseliyor. Aynı şekilde bütçeden memur maaş ve primi için ayda ortalama 250 milyar lira ödeniyor. Enflasyon 0.1 puan yükseldiğinde personel gideri aylık 250 milyon TL, yıllık 3 milyar TL artıyor.

Enflasyon 3 yerine 2.99 çıksın

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) eski Başkanı Birol Aydemir, TÜİK’in ayın 24’üne kadar olan zamları enflasyona yansıttığını, sonraki ayları gelecek aya devrettiğini belirterek, “Zammı, tam da haziran ayının enflasyon hesabının bittiği zamana denk getirdiler. Maaş zammını tabii ki düşürür ancak çok büyük bir etkisi olmaz. Sanırım TÜFE psikolojik bir sınıra geldi, onu aşmasın diye böyle yaptılar. Acaba enflasyon yüzde 3 çıkacaktı da yüzde 2.99 olsun diye mi bu yola başvuruldu diye düşünüyor insan” dedi.
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