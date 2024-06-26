Kaybeden dar gelirli olacak

ÖRTÜLÜ ZAM HESABI
Enflasyonda bir sürpriz olmazsa temmuzda memur ve memur emeklilerine yüzde 20.3, işçi emeklilerine yüzde 25.8 civarında zam yapılacak. Zammın yüzde 20.3 olması ile yüzde 20.4 olması, yani 0.1 puan yüksek çıkması, örneğin 20 bin liralık bir emekli aylığında aylık 20 lira, yıllık 240 lira farka sebep oluyor. Buna karşılık iktidarın maaş faturasını milyarlarca lira yükseltiyor. Örneğin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emekliye her ay ortalama 200 milyar lira aylık ödüyor. Enflasyon 0.1 puan fazla çıktığında SGK’nın maaş yükü aylık 200 milyon TL, yıllık 2.4 milyar lira yükseliyor. Aynı şekilde bütçeden memur maaş ve primi için ayda ortalama 250 milyar lira ödeniyor. Enflasyon 0.1 puan yükseldiğinde personel gideri aylık 250 milyon TL, yıllık 3 milyar TL artıyor.
Enflasyon 3 yerine 2.99 çıksın
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) eski Başkanı Birol Aydemir, TÜİK’in ayın 24’üne kadar olan zamları enflasyona yansıttığını, sonraki ayları gelecek aya devrettiğini belirterek, “Zammı, tam da haziran ayının enflasyon hesabının bittiği zamana denk getirdiler. Maaş zammını tabii ki düşürür ancak çok büyük bir etkisi olmaz. Sanırım TÜFE psikolojik bir sınıra geldi, onu aşmasın diye böyle yaptılar. Acaba enflasyon yüzde 3 çıkacaktı da yüzde 2.99 olsun diye mi bu yola başvuruldu diye düşünüyor insan” dedi.