Kayıp gezegenden haber var!

Gökbilimcilerin önceki yıllarda keşfettiği ve gezegen olarak sınıflandırdığı nesne ortadan kaybolmuş, bu gelişme bilim dünyasında yankı uyandırmıştı.







Gezegenimiz Dünya’dan 25 ışık yılı uzakta bulunan "Fomalhaut b" ismi verilen gezegen 2004 yılında keşfedilmiş, 2014 yılına gelindiğinde ise gökbilimciler bu gezegenin ortadan kaybolduğunu fark etmişti.





"Live Science" dergisinde yayımlanan habere göre, Arizona Üniversitesi Steward Gözlemevi'nden gökbilimciler bu cismin bir gezegen değil, kozmik bir çarpışmanın ardından kalan bir toz bulutu olduğunu düşünüyor.





NADİR BİR ÇARPIŞMA





Araştırmayı yapan ekip adına açıklamalarda bulunan Arizona Üniversitesi Steward Gözlemevi'nden gökbilimci Andras Gaspar söz konusu çarpışmaların son derece nadir olduğu bilgisinin altını çizdi.





Gaspar, “Bu kozmik hâdiseden birini keşfetmemiz son derece önemli. Zira Hubble Uzay Teleskobu doğru zamanda doğru yerde olduğu için son derece talihliyiz.” ifadelerini kullandı.