Kaymakam köylüleri tehdit etti!

Bursa'nın Kirazlıyayla Köyü'nde inşâ edilecek cevher zenginleştirme tesisinin tanıtım toplantısında konuşan Yenişehir Kaymakamı Seyitoğlu’nun projeye karşı direnen köylüleri para cezası ve arazi icrasıyla tehdit ettiği iddia edildi.





Kirazlıyayla Köyü'nde maden işleten ve flotasyon tesisi yapmaya çalışan "Meyra" isimli şirket, köylülerin direnişine rağmen jandarma eşliğinde çalışmalarını sürdürüyor.





Kaymakam, jandarmanın sık sık cezayla tehdit ettiği ve çalışma yapılan bölgeye girmesi yasaklan köylüleri önceki gün görüşmeye çağırdı.





KAYMAKAM "3'ER BİN TL CEZA KESERİM" DEDİ





Edinilen bilgiye göre görüşme 1,5 saat sürdü. Köylülerin iddiasına göre Yenişehir Kaymakamı Suat Seyitoğlu, protestoların sürmesi halinde herkese 3’er bin lira para kesileceğini söyledi.





Kaymakam, cezaların ödenmemesi durumunda ise ilçe tarım müdürlüğünün köylülerin arazilerine el koyacağını ifade etti.





Meyra şirketi, Kirazlıyayla Köyü'nde köylülerin direnişine rağmen jandarma eşliğinde çalışmalarına devam ediyor.

Görüşmeye katılan Mustafa Kındıl, Kaymakam Seyitoğlu’nun kendisini "kapı kapı dolaşıp, köylüleri protestoya çağırıyormuşsun." diyerek suçladığını belirtti.





Kındıl, şöyle dedi: "Bizim kimseyi çağırdığımız yok, tüm köylü hep birlikte topraklarını savunuyor. Kaymakam, ‘Bugüne kadar sabrettim, her gördüğüm de 3’er bin lira ceza keserim’ dedi. Kaymakam Bey’e de söyledim, bu işin peşin bırakmayacağız."





Kaymakamın cuma günleri yolları kapatacağını söylediğini aktaran Kındı, "Diğer bölgelerden bize desteğe gelenleri engellemek istiyorlar." dedi.





HAKKINI SAVUNAN KÖYLÜYE "TERÖRİST" İTHAMI





Kındıl ise şunları ifade etti: "Kaymakam Bey bizi resmen fırçaladı. ‘Her gün ceza yazarım, ödeyemeyecek duruma gelirseniz de ilçe tarıma gönderirim, icra yoluyla arazilerinizi alırlar’ dedi. Provokatörlükle itham etti, toplumu terörize etmekten, örgütlemekten ceza yazarım' dedi. Biz kendi köyümüzü savunuyoruz."





Yenişehir Kaymakamı Suat Seyitoğlu soruları cevap vermedi.





Seyitoğlu'nun özel kalem müdürü, Birgün'e verdiği mülakatta, "Kaymakam beyin icra yoluyla arazilerini elinizden alacağız gibi bir ifadesi söz konusu olamaz. Bu virüs dolayısıyla toplanma ve yürüyüşlerde bazı yasal kurallar dışına çıkılırsa ki onlara özel bir durum da değil bunun da bir cezası vardır diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

