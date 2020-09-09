Kaymakam ve belediye başkanına Korona teşhisi

Sinop'un Ayancık ilçesinin kaymakamı İsmail Pendik, yüksek ateş şikâyetiyle sağlık kuruluşuna müracaat etti. Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'nde yapılan Koronavirüs testi pozitif çıkan Pendik, tedavi altına alındı.







Kaymakam Pendik'in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.





Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı da Koronavirüs testinin pozitif çıktığını şahsi Twitter hesabında duyurdu.





Çakıcı, şüphe üzerine yapılan testinin pozitif çıktığını belirterek, "Sağlık durumum çok şükür gayet iyi. Şu an hastanede tedavim devam ediyor." ifadelerine yer verdi.