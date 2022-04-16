Kayyum atanan Flash TV yayın hayatına son verdi, yerine Flash Haber TV açıldı

Mart ayında kayyum atanan Flash TV 15 Nisan itibariyle yayın hayatına son verdiğini açıkladı. Kanaldan yapılan açıklamada, Ömer Ziya Göktuğ’un vefatı sonrası ortakların anlaşmazlığa girdiği ve ulusal yayıncılık lisansının yenilenemeyerek yayınlara son verildiği duyuruldu.

Kanalın açıklaması şöyle: Ulusal yayıncılık alanında 1992 yılından bu yana FLASH TV adı ile faaliyet göstermekte olan kuruluşumuz Yönetim kurulu Başkanı ve tek imza yetkilisinin vefatı sebebi ile gerekli yönetim organlarından yoksun kalarak kayyım sürecine girmiştir.





Bu süreçte ortakların anlaşmazlığı sebebi ile ulusal yayıncılık lisansı yenilenememiş dolayısı ile yayın hayatına bugün itibari ile son vermek zorunda kalmıştır.





Uzun yıllardır FLASH TV’ye göstermiş olduğunuz ilgi ve destek için sonsuz teşekkürlerimizin kabulünü rica ederiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.