Samanyolu Haber /Gündem / AKP ve MHP’li iki vekil Sedat Peker’den Bahçeli’yi öven video yayınlamasını istedi /16 Nisan 2022 16:35

AKP ve MHP’li iki vekil Sedat Peker’den Bahçeli’yi öven video yayınlamasını istedi

Gazeteci Erk Acarer geçen hafta AKP ve MHP’li iki milletvekilin organize suç örgütü lideri Sedat Peker’le iletişime geçerek MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi öven bir video yayınlanması halinde tüm sorunlarının çözüleceği garantisinin verildiğini açıkladı.

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Yayınladığı videolar ve attığı tweetler ile AKP rejiminin mafya olan kirli ilişkilerini ortaya saçan Sedat Peker’e yönelik Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) dijital kısıtlamasının devam ettiğini hatırlatan Erk Acarer, AKP ve MHP’li iki milletvekilinin Peker’den ricacı olduklarını kaydetti.

Gazeteci Erk Acarer YouTube kanalında yaptığı açıklamada şunları söyledi:  “Cumhur İttifakı’ndan tarafıma sızan bilgiler çok ilginç. Peker’e biri AKP’li diğeri MHP’li bir vekil ricacı oluyor. Aynı şekilde bir Ankaralı iş insanı da onu arayarak benzer ricaları tekrarlıyor.

Sedat Peker’den ne istiyorlardı? En başta bir video çekerek MHP lideri Devlet Bahçeli’yi övmesini. ‘Tüm paylaşımları ailesi ve kendisi konusunda öfkeli olduğum için yaptım ve hatalıydı, bunlar gerçeği yansıtmıyor’ demesini. Peker’e bunun karşılığında önerilen neydi? Türkiye’deki tüm sorunlarının hallolacağı ve eskisinden daha güçlü olarak ülkeye dönebileceği.”
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