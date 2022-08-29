Kaza geliyorum demiş... Katliam gibi kazada skandal ayrıntı

TMMOB Mardin İl Koordinasyon Kurulu, Derik’te 20 Ağustos’ta Cengiz Holding’e ait Eti Bakır Tesisleri’nden çıkan iki TIR’ın karıştığı ve 20 kişinin öldüğü kazaya dair bir rapor hazırladı. Raporda, Karayolları Genel Müdürlüğü’nün çift yönlü yollarda boyuna eğim oranına en fazla yüzde 3 oranında izin verilmesine karşın Mazıdağı-Derik yolunda bu oranın yüzde 10’lara kadar ulaştığı belirtildi.





Viraj eğiminin azaltılması ve görüş mesafesini düşüren unsurların ortadan kaldırılması gerektiğine dikkat çekilen raporda, “Yüksek eğimler iniş yapan ağır taşıtlar için ciddi sorunlar doğurabilir. 18 ay önce tamamlanmasına karşın yapımına başlanmayan Derik-Mazıdağı çevre yolunun yapımına başlanması gerek. TIR ve ağır vasıta trafiği, bir türlü yapılamayan çevreyolu üzerinden yapılmalı” denildi.





‘20 YILDIR PROBLEM’

Yüzlerce karayolunda eğimi yüksek yerlerin olduğunu belirten Sarı, “Mardin Derik kazasının olduğu yolda 18 ay önce yolun yapılmasına ilişkin proje bitmiş ancak yapılmamış. Ulaştırma Bakanlığı’nın burada bir gecikmesi, tembelliği var. Bu yol 15-20 yıldır problem. Buna benzer birçok yol var. Bu yolların düzeltilmesi gerekir. Mardin’deki kazada sorumlular kim, araştırılmalı. Türkiye’nin genelinde otoyollarda denetimler yapılmıyor. Sürücülerin denetlenmesi ve uyku sistemlerine kadar bakılması gerek” dedi.





DENETİM YOK

Yalnızca denetimlerle kazaların önüne geçilebileceğine dikkat çeken sarı, 2021’de ölüm oranlarının arttığını ifade ederek şöyle konuştu:





“İş otoyol yapmakla olmuyor. Mardin’de gerçekleşen kazada yolu zamanında yapmadığı için Ulaştırma Bakanlığı sorumludur. Denetim yapmadığı için de İçişleri Bakanlığı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı sorumludur. Türkiye AB’nin trafik denetimi bazında en zayıf ülkesi. Bu denetimler diğer ülkelerde yapılan teknolojiyle yapılmadığı için meydana gelen kazalarda her iki bakanlığın çok büyük sorumlulukları ve hataları var.”