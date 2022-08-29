Filistinliler son yılların en büyük tahliyesiyle karşı karşıya





Yaklaşık 1200 Filistinlinin yaşadığı Masafer Yatta bölgesinde çok sayıda ev, İsrail askerlerinin gözetiminde yıkılıyor. Diğer yandan bölgedeki Yahudi yerleşimcilerin varlığı da yaygınlaşıyor.





İsrail bu bölgeyi 'askeri eğitim alanı' olarak ilan etti. İsrail Yüksek Mahkemesi de Mayıs ayında bu iddianın arkasında durdu ve bölgedeki gerilim yükseldi.





Eğer planlandığı gibi devam ederse, bölgede on yılların en büyük kitlesel tahliyesi yaşanabilir.





BBC'nin görüştüğü Filistinliler, bölgede yaşanan gelişmelerden kaygılı ve kendileri için gelecek göremediklerini söylüyor.





İsrail şimdiden inşaat izni vermediği evlerin 'kaçak' olduğunu söyleyerek yıkım çalışmalarına başladı. Öte yandan Filistinliler için izin almak hiç kolay değil.





Yerleşimler meselesi, İsrail ve uluslararası toplum arasında uzun zamandır tartışılıyor.



