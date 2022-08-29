Samanyolu Haber /Dünya / Filistinliler son yılların en büyük tahliyesiyle karşı karşıya /29 Ağustos 2022 11:31

Filistinliler son yılların en büyük tahliyesiyle karşı karşıya

İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistinliler son yılların en büyük tahliyesiyle karşı karşıya.

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Yaklaşık 1200 Filistinlinin yaşadığı Masafer Yatta bölgesinde çok sayıda ev, İsrail askerlerinin gözetiminde yıkılıyor. Diğer yandan bölgedeki Yahudi yerleşimcilerin varlığı da yaygınlaşıyor.

İsrail bu bölgeyi 'askeri eğitim alanı' olarak ilan etti. İsrail Yüksek Mahkemesi de Mayıs ayında bu iddianın arkasında durdu ve bölgedeki gerilim yükseldi.

Eğer planlandığı gibi devam ederse, bölgede on yılların en büyük kitlesel tahliyesi yaşanabilir.

BBC'nin görüştüğü Filistinliler, bölgede yaşanan gelişmelerden kaygılı ve kendileri için gelecek göremediklerini söylüyor.

İsrail şimdiden inşaat izni vermediği evlerin 'kaçak' olduğunu söyleyerek yıkım çalışmalarına başladı. Öte yandan Filistinliler için izin almak hiç kolay değil.

Yerleşimler meselesi, İsrail ve uluslararası toplum arasında uzun zamandır tartışılıyor.

İsrail'in 1967 işgalinden sonra Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te kurduğu yerleşimlerde yüz binlerce Yahudi yaşıyor.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2334 sayılı kararında "İsrail hemen ve tamamen, Doğu Kudüs de dahil olmak üzere, işgal altındaki Filistin topraklarında tüm yerleşim yeri faaliyetlerini durdurmalı" çağrısı yapılıyor.

1967'deki savaşı izleyen yıllarda İsrailli yerleşimciler Batı Şeria'ya taşınmaya başladılar.

Bazıları bunu, Tevrat'ta yazan 'kutsal vatanlarına dönüş' olarak görüyorlardı.

Yavaş yavaş başlayan bu yerleşim 1980'lerin ortasından sonra büyük sayılara ulaştı.
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