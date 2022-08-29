Samanyolu Haber /Gündem / Gülşen tahliye edildi /29 Ağustos 2022 13:43

Gülşen tahliye edildi

İstanbul Ataşehir'de 30 Nisan'da verdiği bir konserde imam hatiplilerle ilgili sözleri sebebiyle tutuklanan Gülşen, ev hapsi kararıyla tahliye edildi.

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İstanbul Ataşehir'de 30 Nisan'da verdiği bir konserde imam hatiplilerle ilgili sözleri yeniden gündeme getirilerek hedef gösterilen ve tutuklanan şarkıcı Gülşen'in tutukluluğuna itiraz kabul edildi.

Gülşen'in dosya davaya dönüşene kadar ev hapsinde kalacağı belirtildi.


NE OLMUŞTU?

Şarkıcı Gülşen, nisan ayında verdiği bir konserde sarf ettiği sözlerin sosyal medyaya düşmesinin ardından yeniden hedef gösterilmişti. Görüntülerde Gülşen’in bir kişi hakkında, “İmam hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor” dediği duyulmuştu.

Gülşen hakkında “mevcutlu olarak ifadeye getirilmesi” kararı verilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Gülşen'in ifadeleri üzerine soruşturma başlatmış, Gülşen'in kolluk görevlilerince mevcutlu bir şekilde Cumhuriyet Başsavcılığı'nda hazır edilmesi talimatı vermişti.

Talimat üzerine gözaltına alınan Gülşen, savcılık işlemlerinin ardından Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine sevk edimiş,Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliğince, Gülşen'in "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçundan tutuklanmasına karar verilmişti.

Gülşen, ifadeleri nedeniyle iktidar sözcüleri tarafından da 'nefret suçu' işlemekle suçlanmıştı. AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Twitter hesaplarından yaptıkları açıklamalarla Gülşen’i hedef almıştı.
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