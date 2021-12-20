Samanyolu Haber /Gündem / Kaza yapan kamyonun kasasından 80 Afgan çıktı /20 Aralık 2021 12:25

Kaza yapan kamyonun kasasından 80 Afgan çıktı

İzmir'in Karaburun ilçesinde bir evin bahçe duvarına çarpan kamyondan, yaklaşık 80 Afgan ve Pakistanlı kaçak sığınmacı çıktı. Etrafa dağılan 50'ye yakın kaçak sığınmacı uzun uğraşlar sonucu yakalandı. 25'in üzerinde kaçağın ise arandığı öğrenildi.

Kaza yapan kamyonun kasasından 80 Afgan çıktı

İzmir'in Karaburun ilçesinde rampayı tırmanamayıp bir evin bahçe duvarına çarpan kamyondan, yaklaşık 80 Afgan ve Pakistanlı kaçak sığınmacı çıktı. Kamyon kasasındaki brandayı yırtıp mahalleye dağılan kaçak sığınmacılar, yurttaşları şaşkına çevirdi. Polis, kamyon sürücüsünü gözaltına alırken etrafa dağılan 50'ye yakın kaçak sığınmacı uzun uğraşlar sonucu yakalandı. 25'in üzerinde kaçağın ise arandığı öğrenildi. Karaburun'da benzer bir şekilde içi kaçak sığınmacı dolu başka bir kamyonun daha ele geçirildiği bildirildi.

İzmir kıyılarından yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan kaçak sığınmacılar, bu kez mahalle ortasında ortaya çıktı. Olay, bugün saat 16:00 sıralarında, Karaburun'un İskele mahallesindeki Turgutreis Sokak'ta meydana geldi. Kasası brandayla kapatılmış bir kamyon, rampayı çıkmaya çalışırken bir anda kontrolden çıktı. Geri geri kayan kamyon, bir evin bahçe duvarına çarptı. Kamyon sürücüsünün ev sahiplerini polis çağırmamaları konusunda ikna etmeye çalıştığı sırada sürpriz bir gelişme yaşandı. Kamyonun brandasını yırtan çok sayıda kaçak sığınmacının hızla etrafa dağıldığı görüldü. Bu manzara, bazı yurttaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Kamyondan çıkıp Karaburun'da mahalle aralarına ve makilik alana dağılan 80'e yakın Afgan ve Pakistanlı kaçak, polis ve jandarmayı harekete geçirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan polis ekipleri, kamyon sürücüsünü gözaltına alırken etrafa dağılan 50’ye yakın kaçak sığınmacıyı da yakaladı. Polise bıçak çeken bir sığınmacı da etkisiz hale getirildi. 25'in üzerinde kaçağın ise halen arandığı öğrenildi.

Kaçakların, bin dolar ila 3 bin dolar arasında ücretler karşılığında, Karaburun'dan botlarla karşıdaki Yunanistan'ın Sakız Adası'na geçmeye çalıştığı belirtildi.

Diğer yandan, Karaburun'un Yaylaköy yolunda da benzer bir şekilde içi kaçak sığınmacı dolu başka bir kamyonun daha ele geçirildiği bildirildi.
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